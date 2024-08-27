Более 40 камер видеонаблюдения установят на детских площадках в Химках

Системы оборудуют по программе «Безопасный регион». Камеры появятся на детских площадках Новых и Старых Химок, Сходни, Лунево и Левобережного микрорайона. На площадках установят 40 камер, и еще семь - на контейнерных.

Отметим, что в Химках уже повесили около 6000 камер в этом году. По данным администрации, в округе планируют установить еще более тысячи систем видеонаблюдения.

Программу «Безопасный регион» создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она затрагивает социальные и коммерческие объекты, места массового скопления людей, крупные дорожные развязки, перекрестки, пешеходные переходы и подъезды многоквартирных домов.

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