Более 40 гектаров леса приведут в порядок около деревни Антоновка

Сотрудники лесничества провели обследования и обнаружили пораженные деревья около деревни Антоновка. Поэтому была назначена выборочная санитарная рубка: там уберут сухостойные и пораженные болезнями и вредителями деревья. Вырубка будет проводиться исключительно под контролем сотрудников лесной охраны городского округа Истра. Деревья утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

Отметим, что это обеспечит безопасность для любителей погулять в лесу. Так как больное дерево может упасть и причинить вред человеку, а сухостой может стать причиной пожара в жаркую погоду. Такие же работы проведут и на лесном участке вблизи деревни Падиково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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