Более 40 фехтовальщиков выступили на турнире памяти Сергея Ханова

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Торжественное открытие турнира началось с парада участников. Принимала его Галина Трушникова - мастер спорта СССР, посвятившая фехтованию в Лобне более двух десятилетий и подготовившая множество чемпионов для национальной сборной.

Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Спортсмены выразили надежду, что турнир станет для городского округа доброй традицией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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