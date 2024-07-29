Более 40 экскурсий посетили участники «Активного долголетия» в Химках с июня

Во время экскурсий пенсионеры посещают достопримечательности Москвы, Химок и соседних муниципалитетов. Расписание мероприятий можно найти на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8 (495) 572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 (495) 572-65-14.

«Программа экскурсионных маршрутов разнообразна. Два раза в неделю доступны речные прогулки на теплоходе „Доброфлот“. Кроме того, Министерство туризма Московской области организует дополнительные экскурсии», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, клуб «Активное долголетие» работает в Химках по адресу: улица Кирова, строение 24. Этот проект стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря этой инициативе каждый год свыше девяти тысяч пожилых людей посещают мастер-классы, концерты, экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия.

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