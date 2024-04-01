Более 40 дорожных ям устранили в Домодедове и в Ленинском городском округе
Специалисты Мосавтодора устранили более 40 дорожных ям в городских округах Домодедово и Ленинский. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.
Как отметили в ведомстве, в Домодедове дорожное покрытие отремонтировали в деревне Барыбино и в микрорайоне Востряково на улице Донбасской, а в Ленинском городском округе ямы устранили в поселке Развилка на Проектируемом проезде.
Ямочный ремонт во всех округах Московской области продлится до 1 мая.
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