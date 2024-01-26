26 января 2024, 09:59

Более 40 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Можайский»

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области
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Ключи от квартир в ЖК «Можайский» получила уже 41 семья. Подписание финальных документов с дольщиками продолжается, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В ближайшее время новоселье в ЖК «Можайский» справят все 128 дольщиков.

Жилой комплекс начинали строить компании «Ниса» и «Новострой» в 2013 году. Но, в связи с финансовым трудностями инвесторов, работы на объекте остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области и строительство возобновилось. Сейчас дом полностью достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

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Строительство Дольщики Можайск
26 января 2024, 10:59
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались разделом о кибербезопасности на «Госуслугах»
Unsplash
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Раздел о цифровой безопасности работает на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Им воспользовались более 100 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, раздел помогает жителям научиться противостоять киберугрозам. Из-за того, что мошенники постоянно обновляют схемы обмана, важно быть в курсе новостей.

«В онлайн-пространстве можно столкнуться с множеством опасностей. Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около четырех тысяч раз, а с момента запуска - более 100 тысяч», - сказала она.

В разделе жители могут пройти тест и определить свой уровень цифровых знаний, а также изучить правила безопасности в интернете. Воспользоваться им могут все желающие.

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Интернет Госуслуги
26 января 2024, 10:28
Более тысячи человек и 400 машин привлекли к уборке улиц Подмосковья после ночного снегопада
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Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия ночного снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что на уборку улиц направили более тысячи людей и 400 машин.

«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка девяти тысяч километров дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час-пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением. Отмечается, что прирост снежного покрова к утру составил три сантиметра. Осадки ожидаются и днем. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -3 градуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Дороги Снегопад
26 января 2024, 10:24
Праздник в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдет в Краснознаменске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Посвященное 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады мероприятие «Память сильнее времени» пройдет в Краснознаменске 26 января.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник пройдет на площади Ленина, дом 1, и начнется в 13:00.

Подробности можно узнать по телефону 7 (495) 590-23-45.

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Краснознаменск
26 января 2024, 10:15
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с жителями Восточного микрорайона
Телеканал «360»
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Встреча жителей микрорайона Восточный с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым прошла в Доме культуры «Плещеево». Основными темами для обсуждения стали вопросы ЖКХ, дорожного движения, экологии и здравоохранения.

Жители узнали на встрече, что до конца февраля в микрорайоне появится банкомат, а на нескольких дорогах установят запрещающий парковку большегрузов знак. Звучали и вопросы по поводу рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного недалеко от домов.

«Росприроднадзор совместно с Министерством экологии Московской области проведет проверку собственников, точнее арендаторов этого полигона, и проверит, как там происходит переработка отходов. Через месяц мы компетентно сможем доложить обстановку по данному вопросу», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также по просьбе жителей замдиректора автоколонны возьмет под контроль работу автобусных маршрутов № 1 и № 18. Глава округа поручил согласовать дополнительный маршрут с частным перевозчиком.

Еще один острый вопрос касается работы поликлиники на Плещеевской улице.

«На прошлой встрече прозвучал вопрос об организации пункта забора биоматериала в нашем поликлиническом отделении на Плещеевской, 33А. С недавнего времени мы проводим его ежедневно. Раньше забор крови проводился только вторник и четверг», - рассказала заведующая обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Наталья Артемова.

Жители узнали на встрече, что до конца февраля в микрорайоне появится банкомат, а на нескольких дорогах установят запрещающий парковку большегрузов знак. Звучали и вопросы по поводу рекультивации бывшего мусорного полигона, расположенного недалеко от домов.

«Росприроднадзор совместно с Министерством экологии Московской области проведет проверку собственников, точнее арендаторов этого полигона, и проверит, как там происходит переработка отходов. Через месяц мы компетентно сможем доложить обстановку по данному вопросу», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также по просьбе жителей замдиректора автоколонны возьмет под контроль работу автобусных маршрутов № 1 и № 18. Глава округа поручил согласовать дополнительный маршрут с частным перевозчиком.

Еще один острый вопрос касается работы поликлиники на Плещеевской улице.

«На прошлой встрече прозвучал вопрос об организации пункта забора биоматериала в нашем поликлиническом отделении на Плещеевской, 33А. С недавнего времени мы проводим его ежедневно. Раньше забор крови проводился только вторник и четверг», - рассказала заведующая обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Наталья Артемова.

Все озвученные обращения взяли в работу. По просьбам жителей в ближайшие дни также пройдут встречи с представителями «Теплосети» и с сотрудниками детской городской поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Все озвученные обращения взяли в работу. По просьбам жителей в ближайшие дни также пройдут встречи с представителями «Теплосети» и с сотрудниками детской городской поликлиники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск

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