Более 40 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Можайский»

Раздел о цифровой безопасности работает на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Им воспользовались более 100 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, раздел помогает жителям научиться противостоять киберугрозам. Из-за того, что мошенники постоянно обновляют схемы обмана, важно быть в курсе новостей.

«В онлайн-пространстве можно столкнуться с множеством опасностей. Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около четырех тысяч раз, а с момента запуска - более 100 тысяч», - сказала она.

В разделе жители могут пройти тест и определить свой уровень цифровых знаний, а также изучить правила безопасности в интернете. Воспользоваться им могут все желающие.

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