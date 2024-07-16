16 июля 2024, 13:46

Более 40 детей поучаствовали в Первой межнаукоградской школе в Черноголовке

Телеканал «360»
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В Черноголовке провели Первую межнаукоградскую школу актива Малой академии наук. Поучаствовать приехало более 40 школьников старших классов из наукоградов Подмосковья: Черноголовки, Протвина, Пущина и Серпухова.

Такое событие провели в Подмосковье впервые. Поддержку оказала администрация городского округа Черноголовка, научное сообщество наукограда и «Центр городского развития».

«Это образовательный лагерь, в котором мы даем детям очень много знаний по разным научным направлениям. Он проходит в сжатые сроки. В этом и есть особая изюминка этого лагеря. Мы пригласили ребят в наш город, чтобы погрузить их в пространство нашего наукограда с определенной целью - популяризировать научные знания», - сказала педагог-организатор «МАН Импульс» Галина Григорьева.

Несколько дней ребята знакомились с основными направлениями научно-исследовательских институтов, которые работают в Черноголовке. Для участников провели интересные встречи, экскурсии в лаборатории, мемориальный дом-музей академика Николая Семенова и Черноголовскую обсерваторию.

«Для сохранения наших наукоградских сущностей, чрезвычайно важно, чтобы молодое поколение в этом участвовало. Тем более, что это школа нескольких наукоградов. Собрались дети из разных школ - поэтому это здорово», - прокомментировал президент Союза развития наукоградов Виктор Сиднев.

Организаторы школы в Черноголовке планируют сформировать клуб единомышленников среди увлеченной наукой молодежи. А в дальнейшем побывать с проектом и в других наукоградах Подмосковья.

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Школы Черноголовка Наука
16 июля 2024, 14:17
Межрегиональные соревнования для спасателей стартовали в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Московской области
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Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных управлений ФПС ГПС МЧС России стартовали в Подмосковье. В течение трех дней представители 15 подразделений будут демонстрировать свои профессиональные навыки в пожарно-спасательном спорте.

Открытие соревнований посетили заместитель министра МЧС России Илья Денисов, заместитель начальника ГУПО МЧС России, начальником специального управления ФПС Владимир Дежкин, а также другие представители ведомства.

Илья Денисов пожелал участникам показать свои лучшие результаты в честной и бескомпромиссной борьбе. В свою очередь, Владимир Дежкин отметил, что пожарно-спасательный спорт является высшей формой профессиональной подготовки пожарных, который имеет практическое приложение в сложной работе по борьбе с огнем.

В первый день соревнований участники показали мастерство по подъему по штурмовой лестнице к окну 4-го этажа учебной башни, а также установку и подъем по трехколенной выдвижной лестнице. В течение следующих двух дней будут определены лучшие в состязаниях по пожарной эстафете на полосе препятствий и в боевом развертывании.

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Спасатели
16 июля 2024, 14:16
Матч со звездами футбола пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске
Медиасток.рф
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Команда звезд российского футбола сыграет со сборной любителей из Солнечногорска. Товарищеский матч состоится на стадионе «Металлург» 20 июля.

Перед гала-матчем «Легенды футбола» проведут разминку вместе с юными футболистами из местных секций. Для них также подготовили мастер-классы, где у каждого ребенка будет возможность сыграть в одной команде с известными спортсменами. Для гостей мероприятия пройдет розыгрыш памятных подарков.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Команда легенд футбола провела уже более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов региона.

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Участие в футбольном празднике примут Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, вратарь Александр Филимонов и капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

Трехкратный серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России тренер Валерий Гладилин будет руководить игрой звездной сборной. Под его командованием именитые спортсмены еще ни разу не уступили командам любителей. Комментировать игру будут профессиональные спортивные журналисты Виктор Гусев и Олег Жолобов.

«Приглашаю всех на игру губернаторского проекта „Выходи во двор“, которая впервые пройдет на территории городского округа Солнечногорск. Обязательно приходите поддержать нашу команду!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Спортсмены Солнечногорск Футбол
16 июля 2024, 14:11
Три музыкальные школы Богородского округа получат новые инструменты
Медиасток.рф
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В музыкальные школы Богородского округа поступят новые инструменты. Обновления ждут центры дополнительного образования в Электроуглях, Дуброве и Обухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что афиши мероприятий в округах расписаны до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360» В 2024 году в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» и государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» обновления ожидаются в Электроуглинской, Дубровской и Обуховской детских музыкальных школах. Учреждениям передадут восемь аккордеонов и баянов, три рояля «Михаил Глинка» и «Николай Рубинштейн», а также 22 пианино.

Все инструменты отечественного производства. Будущие музыканты смогут опробовать инструменты уже в новом учебном году.

Школы Музыка Богородский
16 июля 2024, 14:08
Бесплатные занятия по стретчингу и пилатесу пройдут в парке Истры
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Жители Истры смогут заняться стретчингом и пилатесом в центральном парке в Истре. Тренировки проводятся профессионалами и совершенно бесплатны.

Занятия ведут специалисты из студии растяжки. Упражнения подойдут как для новичков, так и более продвинутых спортсменов. Отметим, что данные тренировки направлены на развитие дыхания, ловкости, силы и гибкости. Они улучшают состояние позвоночника, подтягивают фигуру снимают напряжение в мышцах.

Напомним, что занятия будут проводится регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки

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