Более 40 детей поучаствовали в Первой межнаукоградской школе в Черноголовке

Такое событие провели в Подмосковье впервые. Поддержку оказала администрация городского округа Черноголовка, научное сообщество наукограда и «Центр городского развития».

«Это образовательный лагерь, в котором мы даем детям очень много знаний по разным научным направлениям. Он проходит в сжатые сроки. В этом и есть особая изюминка этого лагеря. Мы пригласили ребят в наш город, чтобы погрузить их в пространство нашего наукограда с определенной целью - популяризировать научные знания», - сказала педагог-организатор «МАН Импульс» Галина Григорьева.

Несколько дней ребята знакомились с основными направлениями научно-исследовательских институтов, которые работают в Черноголовке. Для участников провели интересные встречи, экскурсии в лаборатории, мемориальный дом-музей академика Николая Семенова и Черноголовскую обсерваторию.

«Для сохранения наших наукоградских сущностей, чрезвычайно важно, чтобы молодое поколение в этом участвовало. Тем более, что это школа нескольких наукоградов. Собрались дети из разных школ - поэтому это здорово», - прокомментировал президент Союза развития наукоградов Виктор Сиднев.

Организаторы школы в Черноголовке планируют сформировать клуб единомышленников среди увлеченной наукой молодежи. А в дальнейшем побывать с проектом и в других наукоградах Подмосковья.

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