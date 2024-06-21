Более 40 детей бойцов СВО из Богородского округа бесплатно отдохнут на море

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Спонсорские путевки ребятам и их родителям вручили руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов, заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, генеральный директор компании «Хюбнер ООО» Сергей Абрамов и начальник отдела молодежной политики Наталья Серебрякова.

«Это был порыв души работников предприятия нашего индустриального парка. Сами сотрудники и руководство вышли с этой инициативой. Я считаю, это очень правильно. Сейчас жизнь диктует нам свои вызовы, но мы должны давать детям кусочек счастья. Если мы поучаствуем в том, чтобы они улыбались, то и для нас это будет большой радостью», - отметил руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов.

Для семей участников СВО в Богородском округе реализуется проект «Забота». Более 27 партнеров предлагают бесплатные услуги и скидки. Путевки на юг - одна из самых крупных мер поддержки за последний год. Ребята поедут в лагерь на берегу моря на 21 день. Всех желающих распределили в три смены.