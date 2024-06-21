21 июня 2024, 14:25

Более 40 детей бойцов СВО из Богородского округа бесплатно отдохнут на море

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Дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть этим летом на море благодаря спонсорам. В лагерь отправятся 43 ребенка. Путевки в Краснодарский край семьям военнослужащих вручили в муниципальном центре «Забота» в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Спонсорские путевки ребятам и их родителям вручили руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов, заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, генеральный директор компании «Хюбнер ООО» Сергей Абрамов и начальник отдела молодежной политики Наталья Серебрякова.

«Это был порыв души работников предприятия нашего индустриального парка. Сами сотрудники и руководство вышли с этой инициативой. Я считаю, это очень правильно. Сейчас жизнь диктует нам свои вызовы, но мы должны давать детям кусочек счастья. Если мы поучаствуем в том, чтобы они улыбались, то и для нас это будет большой радостью», - отметил руководитель Богородского индустриального парка Олег Карцов.

Для семей участников СВО в Богородском округе реализуется проект «Забота». Более 27 партнеров предлагают бесплатные услуги и скидки. Путевки на юг - одна из самых крупных мер поддержки за последний год. Ребята поедут в лагерь на берегу моря на 21 день. Всех желающих распределили в три смены.

Дети Семья Богородский
21 июня 2024, 15:00
Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинги по продвижению бизнеса
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатные тренинги о развитии бизнеса. Они пройдут 25 и 27 июня.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, мероприятия организует центр «Мой бизнес» при поддержке филиала Президентской академии. Тренинги пройдут под руководством опытных экспертов в Красногорске.

Занятия состоятся 25 и 27 июня, участникам расскажут о разработке и создании контента для соцсетей. Предприниматели смогут разработать план продвижения своих товаров и услуг, научатся снимать и монтировать видео и пользоваться сервисами SMM-специалиста.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 июня 2024, 14:59
Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Представитель Московской области, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин победил на Играх БРИКС. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В финале борец одолел представителя Азербайджана Зию Бабашова со счетом 5:2. Так, в копилке Московской области по всем видам спорта оказалось 52 медали: ​27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.

​Игры БРИКС - ежегодные мультиспортивные соревнования. В этом году их участниками стали представители 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
21 июня 2024, 14:55
Коммунальные службы Лобни приступили к устранению последствий урагана
Администрация г.о. Лобня
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Работники коммунальных служб Лобни приступили к ликвидации последствий недавнего урагана. В частности, распилены и убраны 24 упавших дерева.

Рабочие также откачали воду из луж, образовавшихся после дождя на улицах Силикатная, 4, Деповская, 5, Некрасова, 7 и Мирная, 19.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что по запросу жителей установили освещение в арке по адресу Ленина, 27к1. Также проведена промывка теплообменника в системе центрального отопления по адресу Чайковского, 25. На улице Циолковского, 7 с помощью альпинистов выполнена локальная покраска фасада здания.

Кроме того, отремонтировали входные группы на Юности, 5 и провели частичный ремонт кровли на Молодежной, 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Лобня Ураган
21 июня 2024, 14:53
Женщину с тяжелой формой аллергии на препараты от ОРВИ спасли в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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Врачи дерматовенерологического отделения приняли 28-летнюю девушку с жалобами на резкий скачок температуры до 39 градусов, формирование очагов яркой эритемы, сливающихся между собой. Врачи диагностировали у нее токсический эпидермальный некролиз и экстренно госпитализировали в реанимацию.

Заведующая отделением дерматовенерологи МОНИКИ имени Владимирского Елена Зенкевич отметила, что синдром Лайелла - опасное заболевание, которое может привести к летальному сходу, если не начать лечить вовремя. Одной из причин его развития может быть аллергическая реакция на лекарственные препараты.

«Нарушение механизмов обезвреживания токсичных продуктов обмена веществ приводит к соединению лекарства и белка, который содержится в клетках эпидермиса. Таким образом, иммунный ответ организма направлен не только на введенное лекарство, но и на кожу больного», - рассказала специалист.

В реанимации пациентке провели терапию кортикостероидными гормонами, плазмаферезом для очистки крови и активную инфузионную терапию. Благодаря своевременным мерам удалось остановить развитие болезни и добиться практически полной эпителизации эрозий.

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Здравоохранение Врачи Женщины ОРВИ

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