Более 40 бизнесменов присоединились к подмосковному Союзу промышленников и предпринимателей «Иволга»

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«В этом году „Иволга“ провела более 20 деловых встреч, в том числе международных. К нам присоединилось более 40 предпринимателей Подмосковья. В планах у „Иволги“ - развитие сотрудничества с органами госвласти, проведение конкурсов и грантовых программ, организация мероприятий для предпринимателей и многое другое», - добавила Зиновьева.

«Современному российскому бизнесу необходимы эффективные площадки для профессионального диалога представителей бизнеса и представителей государственной власти на разных уровнях, контролирующих органов, представителей экспертного сообщества», - рассказала председатель союза Альфия Петрухина.

В ряды «Иволги» вступили представители компаний «Индастриал сити „Есипово“», «ПромСтрой», «ТД БЕЛ.РУ», «Барса групп», управляющая компания «Коледино», благотворительный фонд «Добрые дела» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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