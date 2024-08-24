24 августа 2024, 16:35

Более 40 авторов представят свои работы на выставке «Арт-Реутов» 27 августа

Unsplash
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Выставку предметов искусства «Арт-Реутов» торжественно откроют 27 августа. Свои произведения здесь представят свыше 40 мастеров из городского округа Реутов, Москвы и ближайшего Подмосковья.

В Музейно-выставочном центре в Реутове 27 августа стартует выставка «Арт-Реутов». Участие в ней примут художники разных поколений, школ, стилей, направлений. Гости экспозиции насладятся живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, скульптурой и фотографией. Также здесь представят работы известного реутовского скульптора Виталия Казанского: портреты реутовчан, барельефы для храмов и макеты городских памятников.

Выставка продлится с 27 августа по 14 сентября. Откроют ее 27 августа в 16:00. Вход для всех желающих свободный.

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Выставки Реутов
24 августа 2024, 16:31
День государственного флага отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Телеканал «360»
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День государственного флага отметили в Котельниках. Ансамбли и молодежные организации подготовили программу в Кузьминском лесопарке.

«Я от всей души поздравляю вас с государственным праздником. Всем желаю счастья, благополучия и скорейшего мира, чтобы наши войны возвратились к нам с Победой», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

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Кузьминский лесопарк украсили бело-сине-красными полотнами. Ансамбли исполняли патриотические песни. Жители Котельников сделали большой оберег из триколора для бойцов специальной военной операции с воспоминаниями о доме. Организаторы также подготовили мастер-классы и акции.

«Российский флаг - это символ нашего государства. Лично я считаю, что каждый должен знать его историю, ценить, любить и уважать. Мое мнение разделяют жители нашего города. Очень много людей пришло на праздник», - сказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Никита Сафонов.

Котельники
24 августа 2024, 15:29
Министерская проверка содержания дворов прошла в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели очередные проверки содержания дворовых и общественных территорий в регионе. С 19 по 23 августа работу коммунальных служб оценили более чем в 10 округах.

В Раменском округе привели в порядок контейнерную площадку в селе Кривцы, а в Подольске отремонтировали мусоропровод в доме на улице Сосновой В Звездном Городке удалили четыре аварийных дерева, а в Лотошине устранили подтопление подвала в поселке Кировский.

В Зарайске обновили малые архитектурные формы на улице Металлистов, в Ступине отремонтировали кровлю жилого дома в селе Старая Ситня. Игровые элементы детской площадки привели в порядок на улице Дзержинского в Ивантеевке. В Видном обновили асфальт на тротуарах и дворовых проездах.

Министерские проверки состояния общественных территорий продолжатся в Подмосковье.

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ЖКХ
24 августа 2024, 14:35
Методы помощи паллиативным детям представили на форуме в Подмосковье
Пресс-служба координационного центра паллиативной медицинской помощи МО
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Благотворительный фонд «Бумажная птица» провел форум, посвященный помощи тяжелобольным пациентам. Мероприятие состоялось в домодедовском детском хосписе.

На форуме обсудили правила и все нюансы оказания помощи неизлечимо больным пациентам в Подмосковье. Слушателям рассказали, как облегчить получение паллиативного статуса для детей, о мерах поддержки и способах адаптации семей.

В этом году фонд «Бумажная птица» получил президентский грант в размере 4,7 миллиона рублей, который направят на развитие обучающих программ для сотрудников социальных центров. Они ежедневно сталкиваются с тяжелыми ситуациями, поэтому очень важно повысить уровень знаний по уходу за паллиативными пациентами, особенно детьми.

На практической части форума все желающие смогли отработать полученные навыки по оказанию помощи совместно с пациентами хосписа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение
24 августа 2024, 14:33
Новую школу на 2000 мест в Котельниках откроют 1 сентября
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В городском округе Котельники в микрорайоне Парковый построили новую школу на 2000 учеников. Сейчас подрядчики проверяют работу инженерных систем, клининговая компания убирает территорию. Учреждение откроет свои двери для детей в День знаний.

Новую школу в Парковом возвели в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Рабочие закончили строительно-монтажные работы, сейчас запускают и проверяют инженерные сети. Сотрудники клининговой компании готовят учебное заведение к открытию.

Площадь здания школы составляет 29,7 тысяч квадратных метров. В учреждении обустроили просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1000 мест. Также в школе предусмотрели библиотеку с ИТ-зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Вблизи заведения построили стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

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Школы Котельники Образование

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