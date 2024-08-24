Более 40 авторов представят свои работы на выставке «Арт-Реутов» 27 августа

День государственного флага отметили в Котельниках. Ансамбли и молодежные организации подготовили программу в Кузьминском лесопарке.

«Я от всей души поздравляю вас с государственным праздником. Всем желаю счастья, благополучия и скорейшего мира, чтобы наши войны возвратились к нам с Победой», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко.

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Кузьминский лесопарк украсили бело-сине-красными полотнами. Ансамбли исполняли патриотические песни. Жители Котельников сделали большой оберег из триколора для бойцов специальной военной операции с воспоминаниями о доме. Организаторы также подготовили мастер-классы и акции.

«Российский флаг - это символ нашего государства. Лично я считаю, что каждый должен знать его историю, ценить, любить и уважать. Мое мнение разделяют жители нашего города. Очень много людей пришло на праздник», - сказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Никита Сафонов.