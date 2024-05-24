Более 40 антитеррористических тренировок прошло в «Мострансавто» с января

Предварительное голосование партии «Единая Россия» началось в Подмосковье. В числе зарегистрированных кандидатов — врачи, учителя, волонтеры и участники СВО, о чем рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Предварительный отбор делается для того, чтобы безошибочно определить самых лучших, самых достойных», - подчеркнул Брынцалов.

Документы на голосование подали 1900 человек. Из них только 14% - это действующие депутаты, что означает серьезную ротацию на местах.

«Очень активно представлена социальная сфера. Более 40% зарегистрированных - это преподаватели, работники культуры и здравоохранения. Они изъявили желание поучаствовать в предварительном голосовании. Приятно, что с каждым годом активнее участвует молодежь. Более 30% заявок - это люди в возрасте до 30 лет. В числе зарегистрированных - волонтеры, а также участники СВО, которые уже вернулись домой», - рассказал спикер.

Документы на предварительное голосование партии «Единая Россия» подали более 30 участников спецоперации. По словам Брынцалова, это важный момент, ведь именно эти люди в случае победы будут представлять интересы бойцов в городских советах депутатов.

Уникальностью нынешнего предварительного голосования стала его доступность и открытость. Все проводится на электронной площадке с возможностью участия всех желающих. Каждый может зарегистрироваться и отдать свой голос достойному представителю в своих городских округах для того, чтобы член партии или сторонник принимал участие в избирательной кампании.

«26 мая мы подведем итоги и будем иметь четкий расклад тех, кому оказали доверие в Подмосковье. Самые достойные будут представлять партию в Единый день голосования», - добавил Игорь Брынцалов.

Он выразил уверенность, что предварительное голосование пройдет с пользой для региональных партийных организаций и поможет будущим депутатам наладить контакт с жителями.

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