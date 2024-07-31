Более 4 тысяч жителей Химок посетили выставку работ подмосковных художников

Экспозиция состоит из более чем 200 картин от 80 художников. Авторы выполнили работы на тему природных и архитектурных красот региона.

Полотна разделили на блоки, которые расположили в девяти залах выставочного комплекса. Каждый блок отражал один из аспектов жизни в Подмосковье. Гостям представили портреты почетных жителей региона, изображения природных явлений и особенностей архитектуры и пейзажи. Также авторы выбрали такие жанры, как натюрморт, абстракционизм, анимализм.

Напомним, что «Артишок» - один из популярнейших выставочных комплексов в Химках. Всего за прошлый год его гостями стали свыше 20 тысяч человек.

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