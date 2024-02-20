Более 4 тысяч водителей Подмосковья обратились в службу помощи при ДТП за неделю

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В Минтрансе Подмосковья рассказали, что свыше 1,6 тысячи водителей получили помощь по оформлению аварии в офисах Центра помощи при ДТП, а еще 730 человек оформили европротоколы при помощи операторов горячей линии.

Бесплатную помощь водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, оказывают в двух форматах: дистанционно и очно. В Подмосковье работают 15 офисов службы в крупных городах.

Обратиться можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

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