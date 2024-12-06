Более 4 тысяч рабочих мест создадут в новом индустриальном парке в Балашихе

Сейчас ведется реализация первой очереди проекта, площадь которой составляет 89 гектаров. Парк строится по концепции Greenfield, что подразумевает создание современного комплекса с развитой инфраструктурой, учитывающей потребности бизнеса. На данный момент 60% площадей первой очереди уже заняты резидентами.

«Развитие индустриальных парков стартовало в Балашихе семь лет назад. Мы работаем над созданием территорий, которые будут привлекать инвесторов и обеспечивать рабочие места», - отметил Игорь Брынцалов.

В Балашихе уже функционируют пять индустриальных парков, из которых четыре полностью заполнены резидентами. Среди первых резидентов парка «Милованов» - балашихинский производитель ветеринарных препаратов ООО «Апиценна», который начнет строительство складского комплекса на двух участках с инвестициями в 417 миллионов рублей и созданием 50 рабочих мест.

В новом промышленно-логистическом парке планируется заниматься металлообработкой, швейным производством и изготовлением красок. Комплекс будет включать производственные, складские, логистические, административные, технические и офисные помещения.

Кроме того, в ближайшие годы в Балашихе планируется реализация еще трех объектов: индустриальный парк «Лиханов» и производственно-логистические парки «Третьяков. Балашиха» и «Кноп. Фенино». Эти проекты направлены на дальнейшее развитие региона и создание дополнительных рабочих мест.

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