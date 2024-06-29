Более 4 тысяч человек в 18 городах Подмосковья посетили ярмарку вакансий

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 24 по 28 июня. В «Дайджест чистый дел» вошли покраска стен, ремонт скамеек, уборка мусора возле контейнерных площадок, спил сухих деревьев в 15 городских округах региона.

Как уточнили в ведомстве, в городском округе Истра покрасили стены в подъезде № 1 дома № 4 на улице Космонавта Комарова, в Одинцове привели в порядок контейнерную площадку возле дома № 11 на улице Гвардейская, в Черноголовке покрасили детские игровые конструкции на площадке возле домов № 16 и 18 на Школьном бульваре, а в Долгопрудном специалисты восстановили фасад дома № 6 в Институтском переулке.

Также необходимые работы провели в Кашире, Павловском Посаде, Волоколамске и других городских округах Подмосковья.

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