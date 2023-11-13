Более 4 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье
Прививочная кампания против гриппа продолжается в Подмосковье. На данный момент вакцинации прошли более четырех миллионов человек.
«Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».