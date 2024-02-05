Более 4 миллионов человек посетили парки Подмосковья в январе

Новое неонатологическое оборудование поступило в больницы Подмосковья в прошлом году. Это инкубаторы, реанимационные системы, аппараты ИВЛ и другая техника.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, всего в 2023 году медучреждения получили 63 аппарата для оказания помощи новорожденным. На эти цели направили почти 144 миллиона рублей.

«В Подмосковье сформирована одна из лучших систем родовспоможения в стране. Добиваться таких результатов удается благодаря высокому профессионализму медицинских специалистов, а также техническому оснащению роддомов и перинатальных центров», - сказала она.

Технику получили 12 организаций. Среди них перинатальные центры Наро-Фоминска и Видного, Центр охраны материнства и детства и другие учреждения.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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