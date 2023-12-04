Более 4,6 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в этом году

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

От гриппа за три месяца привились более миллиона детей. Напомним, вакцинироваться можно было как в поликлиниках, так и в мобильных комплексах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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