Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева напомнила, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению.

Результат обследований можно узнать через телемедицинскую консультацию. Врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.

Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также направят заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье». Записаться на диспансеризацию можно там же или по телефону 122.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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