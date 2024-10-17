17 октября 2024, 11:47

Более 4,6 миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья активно проходят диспансеризацию в поликлиниках региона. С начала года возможностью бесплатно проверить свое здоровье воспользовались 4,6 миллиона человек.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева напомнила, что регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они более эффективно поддаются лечению.

Результат обследований можно узнать через телемедицинскую консультацию. Врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.

Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также направят заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье». Записаться на диспансеризацию можно там же или по телефону 122.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Диспансеризация
17 октября 2024, 12:07
Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Луховицах по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Молодая семья Медведевых приобрела квартиру по льготной программе в Луховицах. Алена и ее восьмилетняя дочь Анастасия переедут в «двушку». Раньше они были вынуждены жить в съемной квартире.

Как рассказали в Минжилпоитики Подмосковья, мама и дочь получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». О такой возможности Алена узнала от друзей.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке. Состояние квартиры позволило сразу заехать и жить. Мы настолько счастливы, что обрели свой угол! Дополнительный плюс - школа рядом с нашим домом», - рассказала она.

Принять участие в программы могут жители моложе 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход для оплаты 65% расчетной стоимости.

Подать заявку можно по ссылке.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

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Семья Луховицы
17 октября 2024, 12:07
Свыше 16 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Отмечающие юбилей совместной жизни супруги могут получить выплату в Подмосковье. Оформить ее можно на «Госуслугах». Сервисом уже воспользовались более 16 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, получить выплату могут пару, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Пожать заявление могут они сами или их представители в течение года с даты юбилея.

Для оформления выплаты нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму, приложить документы и указать реквизиты счета, куда поступят деньги.

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Госуслуги
17 октября 2024, 12:04
Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Юношам и девушкам городского округа, достигшим четырнадцатилетнего возраста, торжественно вручили главный документ гражданина России. Поддержать ребят в этот знаменательный день пришли их родные и друзья.

Паспорта школьникам вручил председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко. Он поздравил юных граждан с получением документа и передал каждому напутственные слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сергей Матвиенко пожелал ребятам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в себя и добиваться своих целей - получить образование и выбрать профессию по душе.

На церемонии для школьников выступили местные артисты, превратив мероприятие в настоящий праздник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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Паспорта Школьники Воскресенск
17 октября 2024, 10:56
Награды лучшим работникам дорожной отрасли вручили в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в правительстве Московской области наградили 39 работников отрасли. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Вице-губернатор Владимир Локтев поздравил сотрудников и вручил благодарности губернатора десяти представителям дорожного комплекса.

«Многие не понимают масштаб профессии дорожника, но именно эти люди влияют на качество жизни нашего региона. Благодаря ежедневной и кропотливой работе дорожников улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами: расстояния становятся короче, развиваются не только отдалённые территории, но и все Подмосковье в целом», - отметил Локтев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик наградил 22 работников почетными грамотами и благодарственными письмами Минтранса. По его словам, профессия дорожника многозадачна, и до конца года предстоит обеспечить безопасность на дорогах в зимний период, завершить строительство около 20 объектов и запустить новые проекты.

Помимо этого, благодарственные письма за многолетний труд и высокий профессионализм семи сотрудникам Мосавтодора вручил председатель комитета по строительной политике Олег Гаджиев. Он выразил благодарность за важный труд и отметил, что жители региона видят улучшение дорог.

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Паспорта Школьники Воскресенск

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