Более 4,5 тысячи уведомлений о сносе объектов в Подмосковье направили через портал госуслуг
Главгосстройнадзор Московской области оцифровал услугу «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса». С апреля этого года более 4,5 тысячи заявителей известили ведомство через региональный портал госуслуг. Это около 90% всех заявлений.
«Главгосстройнадзор еженедельно проводит обучающие вебинары для заявителей, где разъясняется заявителю как заполнять форму заявления и какие документы прикладывать. С момента запуска услуги уже проведено 24 таких вебинара», - уточнили в ведомстве.
Также стройнадзор провел 11 вебинар для окружных администраций.
До конца года срок оказания услуги сократят с семи до четырех рабочих дней.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».