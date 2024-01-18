18 января 2024, 10:33

Более 4,5 тысячи домашних питомцев зарегистрировали в Подмосковье с 2023 года

Unsplash
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Жители Подмосковья могут зарегистрировать домашних питомцев с помощью регионального портала госуслуг. С сентября 2023 года в единую базу внесли данные о 4,5 тысячи собак и кошек.

Процесс регистрации условно можно разделить на два этапа. Первый - внесение сведений о животном и его владельце в единый реестр. Второй - идентификация. Для этого хозяину нужно показать питомца ветеринару в удобные время и день. Сделать это можно в государственной клинике.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 4 500 домашних животных. Для удобства жителей на портале государственных услуг Московской области создан сервис , через который можно подать электронное заявление», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Выписка из реестра зарегистрированных животных приходит в личный кабинет на региональном портале услуг.

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Законы Сельское хозяйство Животные
18 января 2024, 10:20
Семейный центр «Можайский» провел онлайн-конкурс по украшению интерьера
Министерство социального развития Московской области
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Семейный центр «Можайский» провел областной онлайн-конкурс по украшению интерьера «Новогоднее волшебство». Главная цель мероприятия — дать возможность участникам продемонстрировать свои креативные способности и вдохновить их на творческие достижения в праздничные дни.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в конкурсе приняли участие пять учреждений социального обслуживания Московской области. Все представленные работы оказались прекрасными и увлекательными.

«Ваши удивительные работы наполнили наши сердца радостью и восторгом. Ваше творчество придало новогодним праздникам особую атмосферу волшебства и вдохновения», - поблагодарил участников специалист по социальной работе.

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конкурсы
18 января 2024, 09:52
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 18 января
Минтранс МО
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Загруженность подмосковных дорог в четверг утром оценили в четыре балла. О ситуации на магистралях и шоссе рассказали в Минтрансе Московской области.

Основные заторы наблюдаются в сторону выезда из Москвы на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Калужском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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Пробки Дороги
17 января 2024, 23:13
Игровую программу «Зимние забавы» провели для детей в Егорьевске
Виталий Сид
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Игровую программу для детей «Зимние забавы» провели в городском доме культуры «Лад» в Егорьевске. Она организована в рамках оздоровительных игр и воспитания подрастающего поколения. Из-за заморозков было принято решение о переносе мероприятия в зрительный зал клуба.

Руководитель клубных формирований городского дома культуры «Лад» Клим Демкин рассказал, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Они помогают приучить детей к подвижным играм и занятию спортом.

«Сейчас такое время - все сидят в гаджетах и нужно как-то больше двигаться детям, больше с ними заниматься», - поделился Клим Демкин.

Для детей организовали подвижные игры, включая хоккей, перекидывание ватными снежками, лыжные эстафеты и другие.

«Мы посещаем тут все активности, которые есть для ребёнка: вокал, хореографию, театр. Дочь ходит на творчество, уроки английского и занятия по компьютерной грамотности „Айтишка“. Каждый день мы здесь проводим время», - рассказала Надежда Фетисова, мама Даши.

Она добавила, что ребенок очень доволен и не хочет уходить с занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Егорьевск
17 января 2024, 22:59
Жителей Подмосковья пригласили на благотворительный концерт «От героев былых времен»
Марфо-Мариинская обитель
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Марфо-Мариинская обитель милосердия пригласила жителей Подмосковья на благотворительный рождественский концерт «От героев былых времен». Он состоится 21 января в «Вегас Сити Холл» в Красногорске.

В благотворительном мероприятии примут участие известные артисты, а вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции, получившим ранения. Песни исполнят Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов, Диана Анкудинова и многие другие известные артисты российской эстрады.

Кром того, зрителям расскажут истории о российских бойцах, их семьях, волонтерах, военных корреспондентах и священниках, которые выполняют задачи на передовой.

«Это возможность для каждого из нас внести свой посильный вклад в помощь раненым и тем, кто сейчас находится в зоне конфликта», - рассказала настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия игумения Елисавета.

Концерт станет самым масштабным благотворительным мероприятием, которое проводит Марфо-Мариинская обитель. Ожидается, что его посетят порядка 1,5 тысячи зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации. Он подчеркнул, что им помогают решить все возникающие вопросы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Благотворительность Концерты

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