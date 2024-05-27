Более 4,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут на Черноморском побережье летом

«Первые 400 ребят из Подмосковья уже отправились отдыхать на Черноморское побережье. Они проведут три насыщенные недели в детском лагере „Электрон“ в Анапе. Всего же за лето планируется охватить отдыхом на море 4500 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что каникулы дети проведут под присмотром опытных педагогов и вожатых. Ребят ждут развлечения на свежем воздухе, спортивные игры, мастер-классы и многое другое.

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