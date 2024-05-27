27 мая 2024, 17:53

Более 4,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут на Черноморском побережье летом

Министерство социального развития Московской области
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Более 4,5 тысячи подмосковных школьников отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье. Всего ребята посетят четыре санатория в Туапсе, Геленджике и Анапе.

«Первые 400 ребят из Подмосковья уже отправились отдыхать на Черноморское побережье. Они проведут три насыщенные недели в детском лагере „Электрон“ в Анапе. Всего же за лето планируется охватить отдыхом на море 4500 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что каникулы дети проведут под присмотром опытных педагогов и вожатых. Ребят ждут развлечения на свежем воздухе, спортивные игры, мастер-классы и многое другое.

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Отдых Дети Семья
27 мая 2024, 18:13
Импортозамещающее производство шаров для страйкбола запустят в Подмосковье
Открытые источники
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Компания «АЗОТ ПЛАСТТЕХ» запустит импортозамещающее производство шаров для страйкбола на земле за 1 рубль. Проект будет сопровождать Центр содействия строительству.

Реализация проекта будет проходить в три этапа, а объем инвестиций в строительство нового производства составит около 250 миллионов рублей.

Компания «АЗОТ» - ведущий отечественный производитель спортивного патрона для практической и стендовой стрельбы. Напомним, все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение проекта можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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Инвестиции Стрельба
27 мая 2024, 18:12
Программа благоустройства дворов стартовала в Ленинском округе
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В Ленинском городском округе приступили к реконструкции дворовых территорий, запланированных на 2024 год. Подрядчики уже приступили к работам на улице Школьной в Видном.

По словам главы Ленинского округа Станислава Каторова, в этом году планируется благоустроить 12 придомовых территорий. Работы на каждой из них определяются индивидуально, в зависимости от необходимости замены асфальта, бордюрного камня или проведения комплексного благоустройства. Решения принимаются с участием жителей, учитывая финансирование и состояние дворов.

Стандартный перечень работ по комплексному благоустройству включает в себя ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров, замену бортового камня, ремонт или замену детских игровых площадок, освещение, модернизацию контейнерных площадок и увеличение зеленых насаждений.

Отметим, что программа комплексного благоустройства начнется с 3 июня и охватит несколько адресов в Видном, а также в поселках Володарского и Развилка. Первоочередными станут работы в двух дворах на проспекте Ленинского комсомола. Также запланирован ремонт асфальта в четырех дворах микрорайона Купелинка.

Завершить программу благоустройства планируется к концу летнего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Ленинский округ
27 мая 2024, 18:09
Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата Подмосковья по плаванию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы «Химки» представили городской округ на чемпионате Московской области по плаванию. Пловцы выиграли медали личных и групповых программ.

Елизавета Безродняя стала первой на дистанции 100 метров вольным стилем. Серебро получил Владимир Попов на дистанции 100 метров баттерфляем. На третьем месте оказался Тимофей Турченинов в дистанции 200 метров на спине. Вместе с тем химкинские спортсмены победили в комбинированной смешанной эстафете по четыре человека на 100 метров и эстафете в комплексном плавании.

«Ребята достойно отстояли честь нашего округа и показали свое мастерство! Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами и желаю успехов!», - отметил муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее в Химках провели соревнования по плаванию на призы Юрия Уфимцева - призера В состязаниях участвовали 130 пловцов нескольких возрастных категорий - от 2018 до 2011 годов рождения.

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Спортсмены Награды Химки
27 мая 2024, 17:55
Слесарь из Химок победил на областном чемпионате профмастерства
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Слесарь механосборочных работ четвертого разряда научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки выиграл областной этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Владимир Попков стал лучшим по компетенции «Слесарное дело» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Отборочный этап проходили более 1,6 тысячи специалистов. Все они показали свое мастерство в 62 направлениях. Еще в этом году в конкурсе добавилось десять новых компетенций, среди которых нейросетевое искусство, разработка мобильных приложений и графический дизайн.

«Чемпионаты по профессиональному мастерству „Абилимпикс“ задают высокие стандарты мастерства, помогают активным, деятельным участникам совершенствовать свои навыки и умения, находить себя в жизни и работе. Региональные чемпионаты являются стартом на пути к новым победам в Национальном чемпионате и выполняют важную миссию в профессиональном развитии и дальнейшем трудоустройстве участников, способствуют развитию организации взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями субъектов», - подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Победители регионального этапа примут участие в чемпионате на национальном уровне. Отличившихся специалистов наградят сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения технических средств реабилитации.

«Соревновательная программа региональных чемпионатов формируется исходя из потребностей рынка труда конкретного региона. Поэтому в каждом чемпионате представлены наиболее популярные профессии для конкретного субъекта Российской Федерации. При этом компетенции могут быть как из перечня Национального чемпионата, так и региональные, отражающие специфику данного субъекта», - рассказала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

«Абилимпикс» - самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс помогает в социальной адаптации и содействует трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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