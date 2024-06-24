Более 4,5 тысячи человек посетили первые концерты фестиваля Чайковского в Клину

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, фестиваль продлится 10 дней и ожидается, что его посетят более 10 тысячи зрителей. Он выразил благодарность Юрию Башмету, благодаря которому в Клину несколько лет подряд встречаются артисты мирового уровня и юные музыканты.

«Преемственность поколений и многожанровость - отличительные особенности клинского фестиваля, ставшие его визитной карточкой, и можно с уверенностью говорить, что сегодня это большой праздник не только для жителей и гостей Подмосковья, но и для всей страны» - сказал Кузнецов.

Открылся фестиваль концертом № 3 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Его представил народный артист России Денис Мацуев в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

«Когда на сцене находится Юрий Абрамович - это всегда момент импровизации. На фестивале запланированы и классические, и джазовые программы, но это не значит, что мы не будем импровизировать внутри этих программ. Башмет - это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные гениальные импровизации», - рассказал Мацуев.

В этом году в рамках фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника. Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет - молодым дарованиям России». Кроме того, зрители увидят концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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