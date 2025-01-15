Более 4,5 тысяч человек приняли участия в массовых катаниях на коньках в Можайске

Новогодние праздники идеально подходят для активного отдыха. Сеансы массового катания во Дворе спорта «Багратион» проходили несколько раз в день, чтобы как можно больше любителей зимнего отдыха смогли покататься на коньках.

С 28 декабря по 12 января комплекс посетили более 4,5 тысяч человек, а открытый каток - более тысячи.

«Массовое катание - очень популярный вид отдыха. Сейчас на ледовой арене сеансы проходят три дня в неделю - с пятницы по воскресенье. Каждый раз они востребованы нашими жителями: около сотни человек приходят покататься и получить заряд позитивных эмоций», - рассказал директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Ближайший сеанс пройдет в пятницу. Информацию можно узнать в группе по ссылке.