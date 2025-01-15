15 января 2025, 13:36

Более 4,5 тысяч человек приняли участия в массовых катаниях на коньках в Можайске

ДС «Багратион»
Читайте нас в: Google Новости

4500 человек посетили в новогодние праздники сеансы массового катания во Дворце спорта «Багратион» в Можайске. Также работал открытый каток, который принял более тысячи гостей.

Новогодние праздники идеально подходят для активного отдыха. Сеансы массового катания во Дворе спорта «Багратион» проходили несколько раз в день, чтобы как можно больше любителей зимнего отдыха смогли покататься на коньках.

С 28 декабря по 12 января комплекс посетили более 4,5 тысяч человек, а открытый каток - более тысячи.

«Массовое катание - очень популярный вид отдыха. Сейчас на ледовой арене сеансы проходят три дня в неделю - с пятницы по воскресенье. Каждый раз они востребованы нашими жителями: около сотни человек приходят покататься и получить заряд позитивных эмоций», - рассказал директор дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Ближайший сеанс пройдет в пятницу. Информацию можно узнать в группе по ссылке.

Праздники Можайск
15 января 2025, 14:19
Новый участок ЦКАД решил проблему пробок на Можайском шоссе в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги, расположенный между Минским и Можайским шоссе в Одинцовском округе, стал настоящим спасением для местных жителей и водителей.

Новая платная трасса значительно улучшила транспортную доступность для 250 тысяч жителей подмосковных городов, включая Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинку и Истру. Стоимость проезда по этому участку составляет 65 рублей для легковых автомобилей и 131 рубль - для грузового транспорта. Автомобилисты уже успели оценить удобство и скорость передвижения по этому платному отрезку дороги.

«Ситуация значительно улучшилась. Раньше все буквально стояло на месте, особенно в Голицыно. Мы ждали эту дорогу много лет, и теперь все просто замечательно. Если раньше путь от Больших Вязем до железнодорожной станции Голицыно занимал минимум полчаса, то сейчас на это уходит всего пять минут», - рассказал житель Голицына Максим Мельничук.

Оплата проезда теперь стала максимально удобной благодаря автоматизированной системе. Если водитель зарегистрирован в мобильном приложении «Главная дорога», то сможет сразу увидеть списание средств со счета.

Одинцово Дороги ЦКАД
15 января 2025, 14:08
Горячая линия главного врача Подмосковья приняла почти 270 тысяч звонков за год
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут обратиться за помощью на горячую линию главного врача. Специалисту можно задать вопрос, а также оставить отзыв или предложения. За год на линию обратились почти 270 тысяч раз.

В 2024 году на горячую линию главного врача поступило почти 270 тысяч звонков. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (498) 602-03-59.

«Позвонив на «горячую линию» главного врача житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Узнать его можно на сайте медучреждения.

Обратиться на горячую линию можно в будни с 09:00 до 18:00.

Больницы Врачи
15 января 2025, 12:43
Экологическая акция по переработке новогодних елей началась в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» началась с 15 января в Мытищах. Пункты приема новогодних елок будут работать до 10 февраля.

Акция по сбору елок «Сдай на переработку и елки, и иголки!» традиционно проводится в Мытищах. Она реализуется в рамках проекта губернатора Московской области Андрей Воробьева «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Все собранные хвойные деревья отправятся на переработку, где с помощью специального оборудования их превратят в щепу, которую затем будут использовать в различных областях, включая благоустройство территорий.

Несколько переработочных пунктов экологического приема расположены в Мытищах по следующим адресам: микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, дом 2А; микрорайон Дружба, улица 4-я Парковая, дом 5А/1; площадка «Мегабак», улица Коминтерна, дом 25; Парк Мира в районе улицы Шараповской, координаты: 55.910534, 37.745726; улица Транспортная, координаты: 55.933795, 37.768066; село Марфино, улица Зеленая, строение 10, координаты: 56.074959, 37.553162.

Мытищи Переработка Нацпроекты Новый год Экология
15 января 2025, 12:43
Центр с новыми методиками профилактики заболеваний откроют в санатории «Звенигород»
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Центр интегративной медицины и натуропатии откроется на базе санатория «Звенигород» Сеченовского университета. Там будут развивать программы профилактики заболеваний, восстановления и оздоровления организма с использованием новых методик: гидротерапии, ароматерапии, иглоукалывания и других.

Центр создадут по инициативе университетской клинической больницы № 5 и кафедры спортивной медицины и реабилитации. По словам главврача УКБ № 5 Алексея Коваленко, санаторий уже оснащен всем необходимым оборудованием. Для наибольшей эффективности в центре будут использовать лечение природными средствами. Курировать эту работу будут профессора кафедры.

В центре будут использовать разные методики. Среди них - физиотерапия, гидротерапия, иглоукалывание, ароматерапия и многие другие. Каждая из них будет оказывать свой эффект, среди которых нормализация сна, укрепление сосудов, расслабление мышц, снятие болей и борьба с воспалениями.

Одной из новых методик станет талассотерапия - лечение морским климатом и купанием. По словам гравврача, такие процедуры помогают улучшить обменные процессы и замедлить старение.

«У нас есть водолечебница, где доступны ванны, грязелечение и обертывания с морскими водорослями. Эти процедуры улучшают обменные процессы, уменьшают жировую ткань, повышают тонус сосудов и делают кожу гладкой и упругой. А для лица талассотерапия стимулирует выработку коллагена и замедляет старение. Эффект - как на морском курорте, только ближе», - сказал он.

Как отметил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского Университета Евгений Ачкасов, такие методики хорошо зарекомендовали себя. Их эффективность подтверждают многочисленные исследования.

«Есть более 800 исследований, подтверждающих эффективность ароматерапии в борьбе с депрессией. Доказано, что ароматы воздействуют на лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и память. Это помогает снижать уровень кортизола - гормона стресса - на 30-40%, благодаря чему человек становится спокойнее, у него улучшается настроение», - пояснил он.

Услуги центра будут доступны всем желающим. Новые методики станут доступны и в уже существующих в санатории программах для пациентов с различными заболеваниями.

Больницы Болезни Врачи

Новости по теме