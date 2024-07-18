18 июля 2024, 15:47

Более 4,5 километров новых тротуаров построят в Солнечногорске в 2024 году

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Работы по устройству новых тротуаров вдоль региональных дорог продолжаются в Солнечногорске. В этом году на территории муниципалитета появится более 4,5 километров новых пешеходных дорожек.

Новые тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, а для комфорта маломобильных граждан делают съезды и тактильную плитку.

«Всего в 2024 году в Солнечногорске проложат более 4500 метров тротуаров вдоль региональных дорог. Самой протяженной пешеходной зоной станет участок длиной 2800 метров и площадью 4480 квадратных метров от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Строительство тротуаров ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего до конца года в Подмосковье обустроят более 65 километров новых дорожек для пешеходов.

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Солнечногорск Строительство Дороги
18 июля 2024, 15:55
Сотрудники полиции в Лобне провели для жителей лекции по борьбе с мошенничеством
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Курс профилактических лекций по борьбе с мошенничеством стартовал в Лобне. Сотрудники полиции и прокуратуры рассказали горожанам о распространенных мошеннических схемах и мерах предосторожности.

Площадкой для профилактической встречи стала Центральная библиотека Лобни. Первую лекцию горожанам округа прочитали помощник прокурора Лобни Акимова и оперуполномоченный отделения по борьбе с мошенничеством ОМВД России по городскому округу Лобня Кабаев.

Собравшиеся узнали о самых распространенных схемах мошенничества: об обманах по телефону и в интернете. Преступники вводят людей в заблуждение, представляясь «родственниками», обещают ложные выигрыши или легкие деньги.

Сотрудники прокуратуры и полиции рассказали, как распознать мошенников и как себя вести, чтобы не оказаться в числе жертв.

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Интернет Лобня Мошенничество
18 июля 2024, 15:52
Двухлетнюю девочку с проволокой в горле спасли в МОНИКИ
Медиасток.рф
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Мама двухлетней девочки обратилась к врачам с жалобами на боль в горле ребенка. По словам женщины, дочка подавилась во время завтрака и чувствовала дискомфорт в течение всей недели. После осмотра ребенка экстренно госпитализировали в отделение оториноларингологии МОНИКИ.

«Мы обследовали ребенка с помощью фиброскопа - специального эндоскопического прибора - и увидели проволоку больше двух сантиметров, застрявшую в горле малышки. Мы удалили ее при помощи микрохирургической и эндоскопической техники», - рассказал руководитель отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.

Благодаря щадящему способу операции, у девочки не осталось никаких внешних разрезов на теле. Если бы проволока находилась в организме дольше, это могло привести к различным гнойным осложнениям и лечение было бы совсем другим, отметили врачи.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Дети Здравоохранение
18 июля 2024, 15:51
Бейсболисты из Балашихи заняли 2-е место на первенстве России
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе завоевали серебро в финальной игре первенства России по бейсболу. Участие в соревнованиях принимали юношеские команды с игроками в возрасте до 19 лет.

Команда «Метеор» показала отличную игру, высокий уровень подготовки и командного духа.

Поддержать ребят на игру приехала депутат городского округа Балашихе Марина Жирова. Она отметила важность таких мероприятий для развития молодежного спорта и укрепления семейных ценностей.

«Каждая игра, каждая тренировка - это шаг к успеху. Я уверена, что впереди у наших ребят еще много побед. Мы видим, как спорт объединяет семьи, как родители и дети вместе радуются достижениям, и это вдохновляет нас на дальнейшую работу», - сказала Жирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Балашиха
18 июля 2024, 15:49
Исследование водоемов провели в Лотошине по просьбе жителей
ГКУ "Мособлэкомониторинг"
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Передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинг» по просьбе жителей взяла пробы в озерах городского округа Лотошино. Воду исследовали по 11 показателям.

В лаборатории проверили водородный показатель, температуру, содержание веществ в воде. В озере без названия у деревни Хмелевки выявили снижение концентрации растворенного кислорода, что стало следствием обильного цветения водной растительности.

Также исследовали воду озера Большое вблизи деревни Чапаево. Превышений нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового использования не выявили.

«Сейчас в Подмосковье жаркий летний период, метеорологи фиксируют рекордные показатели на столбиках термометров, это не может не сказаться на природе. Водная растительность в этом году цветет намного обильнее нежели в прошлом», - добавил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Сине-зеленые водоросли провоцируют процессы, которые обедняют воду кислородом. Это в свою очередь приводит к гибели водной фауны.

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Природа Экология Лотошино Водоемы

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