Более 4,5 километров новых тротуаров построят в Солнечногорске в 2024 году

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Новые тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, а для комфорта маломобильных граждан делают съезды и тактильную плитку.

«Всего в 2024 году в Солнечногорске проложат более 4500 метров тротуаров вдоль региональных дорог. Самой протяженной пешеходной зоной станет участок длиной 2800 метров и площадью 4480 квадратных метров от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Строительство тротуаров ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего до конца года в Подмосковье обустроят более 65 километров новых дорожек для пешеходов.

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