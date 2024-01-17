Более 4,4 тысячи сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Крещенских купаниях в Подмосковье

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, 227 мест для Крещенских купаний подготовлено в разных городских округах. Из них 63 - на открытых водоемах, 53 - на прудах и 111 - в купелях.

Для удобства жителей Подмосковья на местах купаний оборудовали настилы, которые имеют удобные спуски в воду. На местах будет организовано дежурство спасателей и медиков.

В обеспечении безопасности в праздник Крещения задействуют более 4,4 тысячи человек и 719 единиц техники. В их числе суда на воздушной подушки и плавсредства. Кроме того, будут работать четыре водолазные группы для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Традиционно, наибольшее количество участников крещенских купаний ожидается в городских округах: Сергиев Посад, Егорьевск, Солнечногорск, Шатура, Истра, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Одинцово.

18 января уже с 9:00 утра будет организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Московской области и оперативных штабов муниципальных образований. Специалисты будут следить за обстановкой и в случае необходимости реагировать на вызовы.

В преддверии праздника Главное управление МЧС России по Подмосковью рекомендует совершать обрядовые купания только в специально отведенных местах, не выходить на лед большими группами, соблюдать очередность и дистанцию. Кроме того, необходимо быть вежливыми по отношению к другим купающимся.

Специалисты подчеркивают, что на лед запрещается доступ маленьким детям без сопровождения взрослых и лицам в нетрезвом состоянии, а также людям, имеющим проблемы со здоровьем.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

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