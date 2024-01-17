17 января 2024, 19:44

Более 4,4 тысячи сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Крещенских купаниях в Подмосковье

Unsplash
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Свыше 200 мест подготовили на территории Подмосковья для Крещенских купаний. Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания. Безопасность во время праздника обеспечат сотрудники МЧС.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области, 227 мест для Крещенских купаний подготовлено в разных городских округах. Из них 63 - на открытых водоемах, 53 - на прудах и 111 - в купелях.

Для удобства жителей Подмосковья на местах купаний оборудовали настилы, которые имеют удобные спуски в воду. На местах будет организовано дежурство спасателей и медиков.

В обеспечении безопасности в праздник Крещения задействуют более 4,4 тысячи человек и 719 единиц техники. В их числе суда на воздушной подушки и плавсредства. Кроме того, будут работать четыре водолазные группы для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Традиционно, наибольшее количество участников крещенских купаний ожидается в городских округах: Сергиев Посад, Егорьевск, Солнечногорск, Шатура, Истра, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Одинцово.

18 января уже с 9:00 утра будет организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Московской области и оперативных штабов муниципальных образований. Специалисты будут следить за обстановкой и в случае необходимости реагировать на вызовы.

В преддверии праздника Главное управление МЧС России по Подмосковью рекомендует совершать обрядовые купания только в специально отведенных местах, не выходить на лед большими группами, соблюдать очередность и дистанцию. Кроме того, необходимо быть вежливыми по отношению к другим купающимся.

Специалисты подчеркивают, что на лед запрещается доступ маленьким детям без сопровождения взрослых и лицам в нетрезвом состоянии, а также людям, имеющим проблемы со здоровьем.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

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Праздники Спасатели
17 января 2024, 19:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 17 января
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Загруженность дорог Московской области составляет пять баллов. Основные пробки фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Представители Минтранса Подмосковья просят водителей быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к авариям. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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Дороги
17 января 2024, 18:50
Глава Лобни проверил работу систем отопления в доме на Фестивальной улице
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Встречи с активными жителями Лобни продолжает проводить глава городского округа. По словам Игоря Демешко, такой формат общения с жителями показывает высокую эффективность.

В рамках проверки работы систем городского отопления глава Лобни Игорь Демешко пообщался с жителями дома № 8 корпус 1 на Фестивальной улице. Ранее собственники квартир в одном из стояков дома, расположенного по этому адресу, жаловались, что в комнатах недостаточно тепло. Глава городского округа лично убедился, что после развоздушивания системы батареи вновь исправно заработали.

«В этом сравнительно новом доме есть свои особенности. Жителей беспокоит состояние облицовочного кирпича. Отдал распоряжение провести тщательное обследование фасада в ближайшее время», - проинформировал глава Лобни.

Помимо этого, Демешко дал управляющей компании распоряжение отремонтировать напольное покрытие в подъезде и проверить примыкание подъездных дверей, чтобы не допустить теплопотерь.

Глава Лобни подчеркнул, что формат встреч с активными жителями очень эффективен в плане оперативного решения всех возникающих проблем. Встречи будут продолжаться и в дальнейшем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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ЖКХ
17 января 2024, 18:45
Самые посещаемые губернаторские карусели определили в Подмосковье за неделю
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Губернаторские карусели пользуются большим спросом у жителей и гостей Подмосковья. Так, за неделю самыми посещаемыми оказались аттракционы в Ногинске, Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Самой популярной на прошлой неделе стала карусель в Центральном парке в Ногинске - на ней покатались более 900 человек. Карусель в парке «Скитские Пруды» Сергиева Посада посетили 400 гостей, в Волоколамске - более 300.

Напомним, карусели оформил известный дизайнер Денис Симачев. Он превратил аттракционы в настоящие арт-объекты. Карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией. Одновременно аттракцион может принять до 44 человек. Все желающие могут прокатиться бесплатно.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий , о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. На 2024 год запланировано преображение еще 54 пространств.

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Благоустройство
17 января 2024, 17:59
Хоккейный турнир за кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе
Unsplash
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Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» пройдет в Подмосковье с 18 по 21 января января. За звание лучших поборются 12 команд.

В этом году на лед выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. Во время турнира в холле ледового дворца всех посетителей будут ждать мастер-классы и разнообразные активности.

Регулярные матчи пройдут 18 и 19 января в Балашихе, 20 числа - игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоятся 21 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Спортсмены Хоккей Балашиха

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