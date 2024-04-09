09 апреля 2024, 11:21

Более 390 тысяч детей прошли профосмотры у врачей Подмосковья с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медосмотр. Здоровье могут проверить и дети. С начала года в Подмосковье профосмотры прошли более 390 тысяч ребят.

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить результаты исследований можно в цифровом формате. Для этого родителям необходимо зайти в медкарту в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В 2024 году в Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
09 апреля 2024, 11:39
Более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов для семей с детьми выдали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Льготную ипотечную программу для семей с детьми президент Путин поручил продлить до 2030 года. В Подмосковье эта мера поддержки востребована — с начала года банки выдали уже свыше пяти тысяч таких кредитов.

«Наш регион занимает второе место по количеству заявок по „семейной ипотеке“. В этом году уже выдано более пяти тысяч льготных кредитов на почти 37 миллиардов рублей», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Помимо семейной ипотеки, многодетные семьи Московской области также могут получить выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Им предоставляют бесплатные земельные участки. Семьи, имеющие семь и более детей, или где одновременно родилось трое детей, могут получить региональный сертификат на улучшение жилищных условий.

В банк, участвующий в программе. Их список можно посмотреть по ссылке.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Ипотека Мособлдума Льготная ипотека
09 апреля 2024, 11:23
Творческий фестиваль «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде в апреле
Министерство культуры и туризма Московской области
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Областной фестиваль-конкурс «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде 10 и 11 апреля. На нем представят свыше 150 танцевальных и музыкальных номеров.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, участники представят номера в номинациях «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Современная хореография», «Народный танец», «Стилизация Народного танца», «Классический танец», «Постановочный бальный танец» и «Оригинальный жанр». Всего зрители увидят 90 хореографических выступлений, 78 - вокальных и 15 в направлении циркового искусства.

Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

«Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», - добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Театры Фестивали
09 апреля 2024, 11:22
Аварийный дом №11 снесли в деревне Репихово
Мособлархитектура
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Аварийное здание многоквартирного жилого дома № 11 снесли в деревне Репихово. Работы провели в рамках программы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов.

«Многоквартирный жилой дом общей площадью более 170 квадратных метров был построен в 1950 году. Одноэтажное здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и подлежащим сносу», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Жителей трех помещений расселили. Дальнейшее использование освободившейся территории пока не определено.

Отмечается, что всего на территории Сергиевого Посада выявили 290 объектов незавершенного строительства. На данный момент более 70% из них снесли или привели в порядок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Архитектура
09 апреля 2024, 11:13
Финал соревнований по шахматам «Белая ладья» пройдет в Королеве
Федерация шахмат Московской области
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Космическая столица России примет финальные соревнования по шахматам «Белая ладья». Игры пройдут в Королеве с 18 по 22 апреля, о чем сообщили в Минспорте Подмосковья.

Участие в соревнованиях примут команды-победительницы из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа 2023 года, а также команды, допущенные по решению тренерского совета Федерации.

Победители турнира представят Подмосковье на всероссийском этапе.

Для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Заявки для участия в соревнованиях принимаются не позднее 15 апреля включительно в электронной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Королев

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