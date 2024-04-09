Более 390 тысяч детей прошли профосмотры у врачей Подмосковья с начала года
Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медосмотр. Здоровье могут проверить и дети. С начала года в Подмосковье профосмотры прошли более 390 тысяч ребят.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Получить результаты исследований можно в цифровом формате. Для этого родителям необходимо зайти в медкарту в личном кабинете на портале госуслуг.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В 2024 году в Подмосковье откроют 10 поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».