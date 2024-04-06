Более 39 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют во дворах Химок

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Специалисты «Объединенного городского хозяйства» запланировали ремонт по 40 адресам.

«Подходим комплексно. В первую очередь выявили и оцифровали ямы - это позволяет планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением», - процитировала пресс-служба главу Химок Дмитрия Волошина.

Ремонтные работы будут проводиться большими картами: сначала рабочие снимут старый асфальт, локально засыпят ямы щебнем и затем уложат свежий асфальт. Ямочный ремонт собираются завершить до 15 июля.

Жителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. В дни проведения работ следует вовремя убирать автомобили по просьбе УК, чтобы не мешать ремонтным работам.

Перечень адресов, по которым пройдут работы, доступен тут.

В список вошли территории, на которых ремонт стартует уже в мае.