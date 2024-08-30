Более 380 детей из многодетных семей в Дмитрове получили выплату к школе

Доход семьи на одного человека не должен превышать 18 296 рублей. Если родители воспользовались выплатой в три тысячи и купили на эти деньги форму, в таком случае им положена ежегодная надбавка. В этом году ее получили 383 ребенка, из них 98 - проактивно.

Специалисты учитывают доход семьи за три месяца до подачи заявления. Родителям необходимо проверить наличие проактивной выплаты в личном кабинете на сайте , а затем подать заявление через портал государственных услуг Московской области не позднее 5 декабря.

Информацию можно получить по номеру телефона 122 (добавочный - 6) или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».

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