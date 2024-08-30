30 августа 2024, 14:35

Более 380 детей из многодетных семей в Дмитрове получили выплату к школе

Сетевое издание Фотобанк Московской области Медиасток.РФ
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Семь тысяч рублей получили 383 ребенка из многодетных семей в Дмитрове. Деньги зачислили тем родителям, чей доход ниже прожиточного минимума на одного человека и кто воспользовался выплатой на покупку школьной формы.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 18 296 рублей. Если родители воспользовались выплатой в три тысячи и купили на эти деньги форму, в таком случае им положена ежегодная надбавка. В этом году ее получили 383 ребенка, из них 98 - проактивно.

Специалисты учитывают доход семьи за три месяца до подачи заявления. Родителям необходимо проверить наличие проактивной выплаты в личном кабинете на сайте , а затем подать заявление через портал государственных услуг Московской области не позднее 5 декабря.

Информацию можно получить по номеру телефона 122 (добавочный - 6) или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».

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Дети Школы Семья Дмитров
30 августа 2024, 14:42
Новый аппарат МРТ установили в стационаре Клинской больницы
Минздрав МО
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Еще один магнитно-резонансный томограф установили в медицинском учреждении Подмосковья. Высокоточный аппарат в тестовом режиме запустили в Клинской больнице.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что для Клинской больницы это первый подобный аппарат. На его закупку направили более 100 миллионов рублей.

Сейчас МРТ работает в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом аппарате, который сможет выполнять до 45 исследований в сутки.

«Это первый в истории Клинской больницы магнитно-резонансный томограф, который будет использоваться для помощи жителям городского округа в рамках ОМС. На этом аппарате представлен полный спектр диагностических решений для врачей и пациентов, в том числе и со сложными патологиями», - отметила главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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Клин Здравоохранение Больницы
30 августа 2024, 14:17
Жителям Подмосковья напомнили о возможности вакцинировать питомцев в парках
Администрация городского округа Сергиев Посад
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В Подмосковье продолжается акция по оказанию ветеринарных услуг в парках. Так, за один день в парке «Скитские пруды» ветеринары Сергиева Посада провели 25 регистраций, 23 чипирования и девять вакцинаций животных.

Ветеринары подчеркивают, что микрочип безопасен и помогает быстро вернуть потерявшегося питомца. Процедура чипирования занимает около 15 минут и требует ветеринарного паспорта.

Отмечается, что с сентября 2024 года чипирование станет обязательным для вывоза животных за границу, а с 16 сентября введут обязательные проверки на бешенство перед поездками. Жители Московской области могут ознакомиться с адресами и графиками работ мобильных офисов в парках на сайте.

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Сергиев Посад Животные Парки
30 августа 2024, 13:25
Отдел бюро технической инвентаризации открыли в МФЦ в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители Мытищ могут проконсультироваться со специалистами бюро технической инвентаризации во многофункциональном центре. Заказать необходимые документы также можно с 26 августа в порядке живой очереди.

В Бюро все желающие смогут получить технический паспорт или план, а также справки о зарегистрированных правах.

Также здесь получится пройти согласование проектов перепланировки или экспертизу перевода садовых домов в жилые, межевание участков, инвентаризацию. Такие услуги оказывают сотрудники бюро технической инвентаризации.

Прием посетителей в филиале в многофункционального центра идет с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом № 4, окно № 22.

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Мытищи Госуслуги МФЦ
30 августа 2024, 13:17
Стадион «Труд» в Балашихе подготовили к новому учебному году
Пресс-служба администрации Балашихи
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С января стадион «Труд» открыл свои двери для юных спортсменов Балашихи. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили готовность спортивного объекта к новому учебному году.

После капитального ремонта на стадионе работают четыре отделения: футбол, баскетбол, художественная гимнастика и бейсбол. Занятия посещают порядка 800 детей, которых тренируют более 50 сотрудников.

В здании площадью 2,6 тысячи квадратных метров есть тренажерный зал, раздевалки, душевые, медицинский блок и большой спортивный зал с высокими 11-метровыми потолками для занятий гимнастикой и баскетболом.

Реконструкция стадиона «Труд» стартовала в ноябре 2021 года. За это время здесь возвели физкультурно-оздоровительный комплекс, обновили футбольное поле, установили трибуны и мачты с освещением, обустроили парковку. С 2019 года стадион вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

«С 1920 годов здесь проводились различные соревнования. Я уверен, на таких замечательных стадионах ребята будут завоевывать призы для родной Балашихи. Самое главное, дети будут развиваться физически и делать в своей жизни шаги, которые от них ждут родители», - сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на День города в округе откроется стадион «Орион». Также в порядок приведут стадион «Керамик» и футбольный споткомплекс.

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Сергей Юров Работа Балашиха

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