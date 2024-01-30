Более 370 жителей Подмосковья вступили во всероссийский регистр доноров костного мозга

У каждого компонента свой срок годности. Что касается тромбоцитов, то их срок годности не превышает пять суток. Больших запасов элементов крови сделать нельзя, однако, в Московской области они есть всегда.

«Мы обеспечены, и пациентам не приходится ждать очереди», - заключил врач.

Еще одна важная тема - донорство костного мозга и стволовых клеток. Это пока еще не очень хорошо известный вид донорства, однако, он может спасти жизнь, когда пациенту, например, с лейкозом, недостаточно медикаментозного лечения. В таком случае ему необходима пересадка чужого гемопоэтического (кроветворного) ростка.

Чем больше будет доноров, тем быстрее можно будет оказать помощь пациенту. По словам Марии Аппалуп, жители Подмосковья очень активные и неравнодушные люди. Когда в 2023 году вышло постановление о создании общероссийского регистра, за три месяца 374 человек стали потенциальными донорами.

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«Объемы заготавливаемой крови в Подмосковье растут. Это связано с тем, что хорошо развивается онкологическая и онкогематологическая помощь», - подчеркнула Аппалуп.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с тяжелыми травмами и пострадавшим в ДТП. Ее также используют в ортопедической хирургии и других направлениях. На данный момент в Подмосковье есть необходимый запас в банке крови.

«Мы, к счастью, не встречаемся с дефицитом, это большое достижение. Плановая наша работа всегда предполагает наличие не менее чем трехнедельного запаса по короткоживущим компонентов. Что касается плазмы, в Подмосковье на данный момент есть ее годовой запас», - прокомментировала Аппалуп.