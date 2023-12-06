Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.

«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина - сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», - указала Светлана Аипова.

В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».