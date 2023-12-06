Более 370 новых тракторов выведут на очистку дорог Подмосковья зимой
Главное управление содержания территорий Московской области распределило 375 новых тракторов для очистки дорог предстоящей зимой. Машины помогут коммунальным службам своевременно приводить территории в порядок.
Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что новые трактора отлично подходят для погодных условий Московской области. Полный привод обеспечивает беспрепятственное прохождение, а дизельный двигатель потребляет мало топлива.
«В этом году мы распределили 375 МТЗ 82 серии. <…> Такая машина - сейчас основной помощник для уборки территорий. Сегодня в Подмосковье только на прометание задействовано 720 единиц вместе с теми, что уже были у муниципалитетов в наличии», - указала Светлана Аипова.
В заключение она добавила, что для очистки узких проездов используется малая механизация. При этом дочищается территория вручную. Крупную технику задействует лишь для борьбы с большими объемами снега.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении штата коммунальщиков в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».