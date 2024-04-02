Более 37 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2024 году

Как пояснили в ведомстве, это на 11 тысяч автомобилей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

В подмосковном Минтрансе призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и парковаться правильно.

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