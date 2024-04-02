02 апреля 2024, 21:10

Более 37 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2024 году

ЦБДД
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Более 37 тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц за первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как пояснили в ведомстве, это на 11 тысяч автомобилей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобиль могут эвакуировать, если водитель решил припарковаться под запрещающими знаками или занял место на парковке для инвалидов, также оставлять машину запрещено на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях и в тоннеле, на пешеходном переходе или в пяти метрах от него.

В подмосковном Минтрансе призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и парковаться правильно.

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Правила Водители
02 апреля 2024, 22:19
Артисты из Петербурга выступили в областном детском онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентам детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Спектакль приурочили ко Дню смеха.

По словам директора шоу Анны Мошниковой, артисты очень хотели подарить маленьким пациентам настоящий праздник, ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медицинского учреждения.

«В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», - рассказала Мошникова.

Представление фокусников детям очень понравилось, а на прощание они поблагодарили артистов и сделали с ними совместные фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Праздники Дети Балашиха Онкология
02 апреля 2024, 21:57
«Веселые старты» для детей с ментальными особенностями прошли в Лобне
Unsplash
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Эстафеты «Веселые старты» прошли в Лобне для детей с ментальными особенностями. Спортивное мероприятие приурочили к Международному дню человека с синдромом Дауна и Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

В Лобне успешно реализуется инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми», а организовать эстафеты в этот раз помогали ребята из отделения «Волонтеров Подмосковья».

Напомним, что проект начал работу в ноябре 2018 года. Его цель - помочь детям и подросткам с ментальными ограничениями интегрироваться в общество, а также укрепить здоровье с помощью мини-футбола и адаптивной физической культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Лобня
02 апреля 2024, 20:49
Дополнительные 18 автобусов выведут на маршруты в Звенигороде в июле
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Глава Одинцовского городского округа Михаил Пайсов провел встречу с жителями звенигородского микрорайона Поречье. Главной темой обсуждения стала нехватка автобусов.

Горожане рассказали, что жителям отдаленных микрорайонов очень сложно добираться в центр города и обратно.

По словам председателя общественной палаты округа Марианны Кристалинской, в Звенигороде есть потребность в автобусах среднего класса и нет площадок для разворота больших автобусов.

«Автопарк Звенигорода в ближайшие месяцы пополнится, и мы надеемся, что жители города смогут беспрепятственно добираться в любой микрорайон», - рассказала Кристалинская.

В июле 2024 года на городские маршруты в Звенигороде выйдет 18 новых автобусов. Салоны оборудованы удобными сиденьями, а также местами для людей с ограниченными возможностями Марианна Кристалинская отметила, что обращение жителей Звенигорода взяли на контроль, и она лично готова встретиться с руководителем компании «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители
02 апреля 2024, 20:34
Химки возглавили российский рейтинг уровня качества городской среды
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химки заняли лидирующую позицию в категории крупных городов России по индексу качества городской среды, обойдя другие города с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек. Это стало возможным благодаря масштабной работе по благоустройству, строительству и реконструкции социально значимых объектов.

В результате оценки, которая учитывала состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств, Химки набрали 251 балл, выйдя на первое место в своей категории. Оценка проводилась на основании 36 индикаторов, охватывающих широкий спектр аспектов городской жизни.

«Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За последние 10 лет в Химках была проведена значительная работа: открыто 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов и 9 палисадников. Эти меры позволили значительно сократить очередь в детские сады по всему городу.

Рейтинг качества городской среды составляется Минстроем России ежегодно на основании данных от регионов, а также информации от МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Химки Рейтинги

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