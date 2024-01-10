10 января 2024, 16:32

Более 350 жителей Коломны обратились за помощью к травматологам в новогодние каникулы

В. Соловьёва
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За новогодние праздники к коломенским врачам-травматологам обратились 354 человека. Первый пациент оказался у медиков спустя примерно три часа после боя курантов.

Заведующий травмпунктом Александр Расторгуев рассказал, что люди часто получают травмы при встрече Нового года. 1 января зарегистрировано около 50 обращений, а за все каникулы - 354. Это 56 детей и почти 300 взрослых. Чаще всего шли с ушибами, кровоподтеками, повреждением связок, ранами и переломами.

Несколько человек поскользнулись, были травмы и от катания с горок. Два пациента получили повреждения из-за неосторожного обращения с пиротехникой - обошлось без серьезных последствий.

При сильных морозах поступали люди с обморожениями первой и второй степени тяжести. Госпитализация никому не потребовалась.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Праздники Коломна Больницы Новый год
10 января 2024, 17:20
Команды из Химок начали подготовку к играм второй половины баскетбольного сезона
пресс-Служба Химок
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Первые тренировки команд Центра спортивной подготовки № 5 из Химок начались еще в начале нового года. На подготовку к новому баскетбольному сезону спортсмены вышли уже 3 января.

Большое внимание спортсмены уделяют подготовке к играм, но также активно следят за своим здоровьем. За время праздничных каникул никто не заболел, и команды готовы вступить во вторую половину сезона. Также баскетболисты ежедневно докладывают о самочувствии врачу ЦСП № 5.

«Это нормальная спортивная практика. Когда все отдыхают, мы тренируемся. Но, всё-таки, в Новый год многие успели съездить к родным и встретить праздник с семьёй. У нас в командах молодые игроки, поэтому на каникулы они чаще всего уезжают к родителям. Но спортивная жизнь проходит в активном ритме, поэтому уже 3 числа все были в строю», - рассказала пресс-атташе Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина.

Ближайшие игры молодёжной команды состоятся уже 11 и 12 января в Красноярске. Подмосковный коллектив «ЦСП-Химки-2» выйдет против местного «Енисея-2». 16 и 17 января состоятся гостевые матчи чемпионата Высшей лиги - команда «ЦСП-Химки» отправится в Майкоп, где встретится с БК «Динамо-МГТУ».

Помимо этого, набирает обороты новый сезон в баскетболе 3×3. Мужская и женская команды «Khimki Power» готовятся к очередным этапам. Третий мужской тандем «Мастер» пройдёт 26–27 января в Солигорске (Белоруссия), а женский коллектив готовится к тандему «Вызов», даты и место уточняются.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По словам губернатора, жители Подмосковья всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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Спортсмены Химки
10 января 2024, 17:16
Горячая вода и отопление вернутся более чем в 200 домов Химок до конца дня
Unsplash
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Более 200 многоквартирных домов в Химках остались без отопления и горячей воды из-за аварии на распределительной тепловой сети. В настоящее время специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» проводят ремонтные работы. Ожидается, что горячая вода и отопление вернутся в дома до конца дня.

Центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в домах на улице 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Марии Рубцовой, Парковой, Родионова, Строителей, Лавочкина, на Юбилейном проспекте и проспекте Мельникова, на Молодежном проезде, на Нагорном и Куркинском шоссе, а также в 17 детских садах, восьми школах, четырех поликлиниках и больнице.

Напомним, программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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ЖКХ Химки
10 января 2024, 17:10
«Привес, прирост будет». Директор лагеря «Литвиново» рассказал о размещении детей из Климовска
Телеканал «360»
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Накануне педагоги в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе приняли 92 детей из Климовска. Еще более 30 ребят заселятся 10 января. О жизни детей в учреждении рассказал его директор Дмитрий Еремейцев.

Проживание для ребят, которых отправили в лагерь после коммунальной аварии, организовали в трех- и пятиместных номерах со всеми удобствами. Сам лагерь оснащен хорошей инфраструктурой.

«Соответственно, ребята, которые к нам приехали, с ними работают вожатые, и у них очень насыщенная и увлекательная программа», - отметил Еремейцев.

Он добавил, что для детей организовали пятиразовое питание по сбалансированному меню. На утро ребятам дают молочные каши и йогурты, в обед - салаты, супы, горячее и компот. Также в рационе есть пельмени. На полдник дети получают овощи и фрукты.

«С питанием - как положено в оздоровительном учреждении. Привес, прирост будет, как нужно», - заключил директор.

Сами ребята ранее поделились с «360» впечатлениями о лагере. Прибывшие девочки отметили, что в учреждении им нравится все.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина ранее сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением.

Наро-Фоминск Подольск Дети Питание Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 17:03
Глава Люберец Владимир Волков проверил работу котельных в городе
Наталья Лымарь
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Работу котельных взяли на особый контроль в Люберцах. Глава округа Владимир Волков вместе со специалистами сферы ЖКХ побывал на объекте, расположенном на улице 3-е Почтовое отделение, осмотрел оборудование и замерил температуру горячей воды на выходе.

Котельная на улице 3-е Почтовое отделение обслуживает жилой дом, семь социальных объектов и 23 производственных здания. Объект построили в 1966 году.

«У нас в Люберцах есть даже котельная 1934 года постройки. Мы содержим ее в нормальном рабочем состоянии, проводим модернизацию. Все оборудование стабильно работает. Плюс к этому имеется достаточно хороший запас материалов, который мы постоянно пополняем, что дает возможность любую неисправность устранять быстро», - рассказал генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть» Эдуард Болотный.

В сильные морозы котельная поднимает температуру воды до 95 градусов, а сейчас, когда за окном всего - 4, теплоноситель доводят до 60 градусов. Дежурный оператор Олег Баторшин показал температурный график, по которому регулируется подача газа.

«У нас проходит плановый объезд по всем тепловым объектам, которые подают тепло в жилой фонд, на социальные и промышленные объекты. Эта котельная передана городу от Минобороны. Уже полтора года мы ее эксплуатируем, и в данный момент все котлы работают в штатном режиме. Сейчас идет процесс передачи в муниципальную собственность тепловых сетей», - сообщил Владимир Волков.

Глава округа Владимир Волков отметил, что система теплоснабжения Люберец работает штатно, без срывов и аварий. На балансе городского округа 74 котельных, 109 тепловых пунктов и 260 километров тепловых сетей. Уже сейчас строятся планы предстоящих весенне-летних работ.

В поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Люберцы ЖКХ Отопление Работа

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