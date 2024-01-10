Более 350 жителей Коломны обратились за помощью к травматологам в новогодние каникулы

Заведующий травмпунктом Александр Расторгуев рассказал, что люди часто получают травмы при встрече Нового года. 1 января зарегистрировано около 50 обращений, а за все каникулы - 354. Это 56 детей и почти 300 взрослых. Чаще всего шли с ушибами, кровоподтеками, повреждением связок, ранами и переломами.

Несколько человек поскользнулись, были травмы и от катания с горок. Два пациента получили повреждения из-за неосторожного обращения с пиротехникой - обошлось без серьезных последствий.

При сильных морозах поступали люди с обморожениями первой и второй степени тяжести. Госпитализация никому не потребовалась.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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