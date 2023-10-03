Более 350 старост избрали в деревнях Подмосковья с начала года
С начала года в деревнях Московской области избрали свыше 350 старост. Всего в регионе более 3,3 тысячи старост. Больше всего в Истре, Сергиевом Посаде, Ступине, Рузе и Клину.
«Заслуги современных старост неоценимы для развития и процветания сельской местности», - отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.
По ее словам, посредники между населением деревень и властью улучшают инфраструктуру и играют ключевую роль в повышении качества жизни в селах.
Напомним, министерство территориальной политики развивает институт старост по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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