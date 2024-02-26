Более 350 спортсменов выступили на областном первенстве по самбо в Мытищах

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Соревновались юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Лучшие из них по результатам состязаний попали в состав подмосковной сборной и прошли отбор на Спартакиаду учащихся России и первенство Центрального федерального округа.

Воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах собрали полный комплект медалей. Среди девушек победительницей стала Акниет Ташибекова, а серебряную медаль завоевала Анна Степанова. Курбан Гамидов стал третьим среди юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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