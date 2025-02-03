Более 350 спортсменов пробежали марафон в Балашихе

Перед стартом забега участников приветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

«Это первое по-настоящему массовое спортивное событие для обновленного стадиона „Орион“. Сегодня собралось рекордное количество участников», - отметил он.

Для микрорайона Железнодорожный это уже третий «Марафон у дома», который собрал значительное количество подписчиков клуба «ЖеRunners». Марафон был разделен на две части: первые 20 километров участники преодолевали в трех группах с разной скоростью, с организованными остановочными пунктами для питья и обеда.

Вторая часть дистанции была предназначена для наиболее подготовленных бегунов, которым предстояло пробежать еще 22 километра через улицы и парки Балашихи.

Перед началом забега постоянная участница Ольга Щукина провела для марафонцев разминку. Ольга занимается спортом уже около 20 лет, включая танцы и фитнес, а последние десять лет активно участвует в забегах.

В этом марафоне отсутствуют победители и проигравшие. Организаторы подчеркнули, что это дружеский забег, в котором главное - здоровье, бодрость и отличное настроение.