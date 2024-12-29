29 декабря 2024, 15:52

Более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу

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Юные жители Подольска отправили свыше 350 писем с желаниями в Великий Устюг Деду Морозу. Послания принимали в резиденции сказочного волшебника с 14 декабря.

Письма Деду Морозу от маленьких жителей Подольска 25 декабря упаковали в брендированную коробку «Зима в Подмосковье» и передали сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Общий сбор посланий со всего региона организовали в парке Мира в Мытищах. Письма отравят в Великий Устюг Деду Морозу. Главный волшебник страны выберет по несколько посланий из каждого округа и исполнит желания ребят.

В резиденции Деда Мороза, которая находится в парке имени Виктора Талалихина, детей ждала развлекательная программа. Юные жители Подольска участвовали в интерактивных мероприятиях, читали стихи сказочному волшебнику и получали за это сладкие призы. Гости парка также смоли присоединиться к творческому мастер-классу и сделать своими руками новогодние игрушки и украшения.

Праздники Подольск Новый год
29 декабря 2024, 16:09
Глава Можайска вручил новогодний подарок ветерану Отечественной войны
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С подарочным набором к ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Савченковой приехал глава округа Денис Мордвинцев. Уже через две недели жительница Можайска отметит юбилей 100 лет.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил Татьяну Савченкову с Новым годом и вручил ей подарок.

«Наши ветераны - наша гордость! Мне приятно, что в эти предновогодние дня я имею возможность передать вам пожелания здоровья и долгих лет жизни от всех можайцев», - сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Савченкова с 1942 года до Дня Победы, а также еще три последующих года была бойцом 1-го отряда военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла военный завод в районе Белорусского вокзала и его территорию, проверяла вагоны, груженые техникой и боеприпасами. А после войны Татьяна Савченкова много лет трудилась в токарном цеху Бородинской фабрики культтоваров.

Ветераны ВОВ Новый год Можайск
29 декабря 2024, 15:32
Школьница из Подольска стала призером международного конкурса рисунка
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Воспитанница образцовой студии «Колорит» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске Анна Рылова стала призером международного конкурса рисунка «Мы — дети космоса». В нем приняли участие 2400 ребят из различных регионов России и зарубежных стран.

Заключительный этап международного конкурса рисунка проходил в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели. Жюри Российской академии художеств высоко оценило работу Анны Рыловой «Танец Вселенной, или зарождение новой звезды». Жительница Подольска стала лучшей в номинации «Любовь - гармония души и Космоса», девушке вручили диплом победителя третьей степени среди участниц 13-14 лет.

Отметим, что в состав передвижных выставок конкурса, которые проходят в России и Белоруссии, включат всего 45 лучших работ. Творческое мероприятие организовали при поддержке Российской Академии художеств, международного центра Рерихов, благотворительного фонда Елены Ивановны Рерих, международного Союза педагогов-художников.

Подольск Выставки Художники конкурсы
29 декабря 2024, 15:04
Оперная певица из Подольска получила грант губернатора Подмосковья
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Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил оперную певицу Дарью Вуйчик с получением гранта губернатора Московской области. Она победила в номинации «Молодой талантливый автор».

Дарья Вуйчик руководит оперной студией Dolce Vосево во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске, она также предложила идею проекта «Музыкальный салон „Бельканто“».

Обладательница выдающегося по красоте и силе голоса теперь сможет воплотить еще одну творческую идею, она выпустит театрализованную постановку «Музыкальные свидания Петра Чайковского». В основу проекта войдут классические произведения известного русского композитора, педагога и дирижера. Премьера пройдет в следующем году.

«Поздравляю Дарью с очередным успехом! Желаю еще больше вдохновения, ярких выступлений, преданных поклонников таланта», - сказал Григорий Артамонов.

Подольск Награды
29 декабря 2024, 14:06
Итоги в сферах здравоохранения и образования за 2024 год подвели в Лобне
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Последнее в уходящем году общегородское собрание в Лобне посвятили итогам года в здравоохранении, образовании, а также в благоустройстве и законотворчестве. Медики и педагоги отметили в 2024 году два долгожданных новоселья.

Отметим, что здравоохранение и образование - главные статьи расходов муниципального бюджета, который приняли на последнем в этом году заседании городского совета. По многим направлениям финансирование значительно увеличат.

Таких масштабных проектов в Лобне, как Инженерно-технический лицей «Авиатика» и новая поликлиника, не было давно. В этом году также открыли новых детских сада. Помимо этого, стартовал капитальный ремонт школы № 5: там полностью обновят стены, крышу и инженерные коммуникации, приобретут для учебных нужд современную мебель и технику.

В Лобне увеличилось число стобалльников, все больше ребят побеждают в конкурсах и олимпиадах. Количество школьников, которые посещают кружки и секции, выросло почти в два раза.

Прорывом 2024 года стала новая поликлиника на 600 посещений. Медучреждение по плану должны были открыть в следующем году, но строители справились досрочно. Здание площадью 12000 квадратных метров полностью готово к приему пациентов. Здесь обустроили дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женскую консультацию, лабораторию, отделение для наблюдения инфекционных больных, блок медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации.

«Это был рубикон. Самое важное, что за год мы сплотились командой так, что мы этот рубикон одолели. Теперь я уже знаю, что со всем остальным, что будет следом, мы справимся», - сказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Проблему нехватки кадров в Лобне решают благодаря федеральным, областным и муниципальным мерам поддержки. Это и социальная ипотека, и компенсация за аренду жилья, и комфортные условия работы, которые также имеют большое значение для врачей и учителей.

Благоустройство Здравоохранение Лобня Образование

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