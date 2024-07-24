Более 350 молодых медиков получили помощь наставников в Подмосковье

«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более 350 молодых специалистов получают помощь опытных коллег. Мы видим, насколько важна эта работа», - говорит министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.

Каждый наставник проходит специальное обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Кроме того, такая работа ежемесячно оплачивается в размере пяти тысяч рублей.

Программа наставничества - это лишь одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Еще есть ежемесячные надбавки, льготная ипотека, возможность получить бесплатный земельный участок и другие программы.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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