Более 350 мобильных торговых точек появилось в Подмосковье с начала года
Более 350 договоров заключили подмосковные предприниматели на размещение мобильных торговых объектов на льготных условиях с начала года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала летнего сезона на территории региона предприниматели установили свыше 200 тележек, 107 фудтраков, 27 автолавок, 17 изотермических емкостей по продаже молока и кваса.
В ведомстве пояснили, что подать заявку на получение места под размещение мобильного торгового объекта можно на сайте региональных госуслуг. Ответ поступит в личный кабинет пользователя в течение семи дней.
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