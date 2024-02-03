Более 350 гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» прошли УЗИ щитовидной железы

Татьяна Копотова из Москвы заняла очередь к врачу ультразвуковой диагностики Наро-Фоминского перинатального центра, чтобы проверить железу. Врач, осмотрев 50-летнюю жительницу столицы, рекомендовала ей обратиться к эндокринологу и пройти дополнительное обследование, так как было обнаружено узловое образование.

«Я даже не могла подумать, что попаду на „День здоровья“ на ВДНХ, просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила, что проверю „щитовидку“, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование в железе, серьезно задумалась о здоровье, пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, это так важно», - поделилась Татьяна.

Среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 35 лет, у шести из которых врач заметил изменения щитовидной железы. Всем гостям стенда Московской области врачи Наро-Фоминского перинатального центра уделили особое внимание и дали рекомендации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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