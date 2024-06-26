Более 35 тысяч проверок хранения оружия провели в Подмосковье с начала года

«Основной вид зарегистрированного оружия в Подмосковье - это гладкоствольное, которое приобретают для охоты. Также есть достаточное количество владельцев огнестрельного оружия ограниченного поражения. Это связано с самообороной. Есть и владельцы нарезного оружия», - рассказал Петр.

Получить лицензию на оружие могут жители старше 21 года, которые подали заявление и прошли медицинское освидетельствование. Понадобится также предоставить акт о пройденном обучении и сдать зачет.

«Основное, на что мы обращаем внимание при выдаче лицензии, это достоверность указанных сведений и условия хранения оружия. Обязательно нужен сейф - это ящик из высокопрочных материалов с замком. К нему не должно быть доступа посторонних лиц», - добавил Лянцевич.

После того, как лицензия получена и оружие куплено, важно правильно хранить его. Росгвардия регулярно проверяет выполнение требований, с чем помогают полиция, департамент природопользования и Минздрав Подмосковья.

Петр Лянцевич отметил, что за пять месяцев 2024-го в регионе провели уже 35 тысяч проверок, в результате которых нашли 3,8 тысячи нарушений. Оружие изъяли до устранения всех недочетов.

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