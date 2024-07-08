Более 35 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День любви, семьи и верности

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Дрезненском городском парке прошел концерт «Счастливы вместе», в Центральном парке Ногинска, невесты провели дефиле в свадебных платьях, а в Мытищинском лесопарке организовали спортивные эстафеты «Папа, мама, я - спортивная семья», а также семейный забег.

Всего различные мероприятия прошли в 90 парках Подмосковья, где каждый мог выбрать себе развлечение по душе.

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