Более 35 спортивных команд поучаствуют в этапе Школьной лиги в Балашихе

Церемония прошла на стадионе «Труд». В мероприятии поучаствовали Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр, депутат горсовета Балашихи Марина Жирова, директор спортшколы олимпийского резерва «Метеор», депутат Евгений Николаев, замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вадим Снегирев.

Здесь определили команды двух дивизионов: «север» и «юг». В каждом из них участники сыграют между собой в мини-футбол, баскетбол 3×3, шахматы и волейбол.

Дополнительная спортивная дисциплина появилась в новом сезоне - это волейбол среди юношей, а также творческие направления: КВН, танцы, зарница, «конкурс Медиа» и математические бои.

Всего в Школьной лиге нового сезона в Балашихе поучаствуют более 5000 человек из всех школ округа.

«Хочу поблагодарить губернатора Андрея Воробьева , министра спорта региона Дмитрия Абаренова и главу Балашихи Сергея Юрова за вклад в развитие не только спортивных объектов, но и за создание таких проектов как Балашихинская школьная лига. В прошлом году в нашем округе стартовал пилотный проект. Наш округ не стоит на месте, уже в этом сезоне мы запустили еще и творческие дисциплины: КВН, танцы, зарницу, „конкурс Медиа“. Мы посмотрели опыт прошлого года и поняли, что такой запрос есть. Ребята вели прямые трансляции, рассказывали об участниках», - прокомментировал Вадим Снегирев.

Отметим, что проект запустили в 2023 году в Балашихе. В этом году лучшие команды Подмосковья встретятся в едином финале Единой школьной лиги.

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