Более 35 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года

Предварительные результаты последнего этапа акции «Покорми птиц» в Подмосковье подводили в Министерстве экологии Подмосковья. Согласно результатам, более 185 тысяч человек приняли участие в акции, установив свыше 36 тысяч кормушек. Одинцовский городской округ стал лидером по числу участников.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что жители Одинцовского округа всегда проявляли активность, но на этот раз количество участников превзошло все ожидания. Подольск и Ленинский округ заняли второе и третье места соответственно. Фирсов поблагодарил всех, кто помог птицам пережить зимние холода.

Он также выразил удовлетворение разнообразием программы акции, включающей в себя не только установку кормушек, но и участие в мастер-классах, фестивалях и флешмобах. Большинство мероприятий прошли в учебных заведениях Одинцова, таких как гимназия № 13, школа № 3 и образовательный центр «Флагман».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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