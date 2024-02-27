27 февраля 2024, 23:51

Более 35 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года

ФКР
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Встреча руководителей Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области прошла в Коломне. В мероприятии приняли участие представители ассоциации советов МКД, администрация и подрядная организации «Стройразвитие».

В ходе встречи обсудили вопросы разработки краткосрочных планов капитального ремонта домов. Одним из главных проблемных вопросов во время проведения капитального ремонта МКД является доступ строительных бригад в жилые помещения собственников, в случае необходимости замены инженерных коммуникаций.

В 2024 году в городском округе Коломна специалисты проведут капитальный ремонт 95 объектов в 35 МКД. Работы включают в себя реставрацию кровель в 17 домах, ремонт фасадов в 14 домах, а также замену девяти лифтов в четырех многоквартирных зданиях.

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Коломна Реставрация
27 февраля 2024, 22:57
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Покорми птиц»
Фото Минэкологии МО.
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Предварительные результаты последнего этапа акции «Покорми птиц» в Подмосковье подводили в Министерстве экологии Подмосковья. Согласно результатам, более 185 тысяч человек приняли участие в акции, установив свыше 36 тысяч кормушек. Одинцовский городской округ стал лидером по числу участников.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что жители Одинцовского округа всегда проявляли активность, но на этот раз количество участников превзошло все ожидания. Подольск и Ленинский округ заняли второе и третье места соответственно. Фирсов поблагодарил всех, кто помог птицам пережить зимние холода.

Он также выразил удовлетворение разнообразием программы акции, включающей в себя не только установку кормушек, но и участие в мастер-классах, фестивалях и флешмобах. Большинство мероприятий прошли в учебных заведениях Одинцова, таких как гимназия № 13, школа № 3 и образовательный центр «Флагман».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Минэкологии Подмосковья Экология
27 февраля 2024, 22:24
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в семинаре «Сенеж»
Пресс-служба Уполномоченного РФ
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Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в работе семинара-совещания уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Она отметила необходимость поддержания актуальности и готовности к вызовам современного мира.

Ирина Фаевская подчеркнула, что повышение квалификации уполномоченных является важным элементом их работы по защите прав человека.

«Повышение квалификации омбудсменов и обсуждение перспектив развития института уполномоченных является ключевым элементом нашей работы в защите прав человека в современном мире», - указала Ирина Фаевская.

Мероприятие включает в себя тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

В рамках семинара, который проходит с 26 по 28 февраля, специалисты проведут тренинги и дискуссии, направленные на повышение квалификации уполномоченных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Минэкологии Подмосковья Экология
27 февраля 2024, 21:35
Мобильные лаборатории Минэкологии совершили 21 выезд в городские округа Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минэкологии МО
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Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд в различные муниципалитеты для проведения оценки качества воздуха. Отбор проб проводился на территории нескольких округов, включая Егорьевск, Серпухов, Лобню, Подольск и другие.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что специалисты «Мособлэкомониторинга» провели исследования качества атмосферного воздуха по 31 загрязняющему веществу. Основное внимание уделялось зонам, где свою деятельность ведут промышленные предприятия и объекты обращения с отходами.

«Измерения велись, преимущественно, в зоне влияния промышленных предприятий и объектов обращения с отходами», - указал Тихон Фирсов.

По словам министра, в большинстве городских округов Подмосковья уровень загрязнения воздуха не вызывал беспокойства, поскольку максимальные концентрации вредных веществ не превышали 0,9 ПДКмр. Наиболее чистым воздухом на прошлой неделе могли похвастаться Одинцовский и Сергиево-Посадский округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

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Подольск Лобня Серпухов Экология
27 февраля 2024, 21:18
Детский сад в поселке Глебовском капитально отремонтируют к сентябрю
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Детский сад № 46 в поселке Глебовский под Истрой обновят к 1 сентября. Здание построили в 1987 году, там требуется капитальный ремонт.

Строители уже демонтировали стены и стяжку и двери, санузлы и электронику. Сейчас готовят стены к штукатурке. Капитальный ремонт предполагает замену всех коммуникаций. Также обновят мебель и технику, изменится и планировка здания.

«Этот детский сад посещал 171 воспитанник: 110 сейчас находятся в дошкольном учреждении № 3 и 61 - в детском саду № 32. Капремонт должен завершиться до конца лета. Мы планируем, что 1 сентября дети придут в обновленное светлое и красивое здание детского сада», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Глебовской школы Юлия Кондакова.

Отметим, что из трех дошкольных учреждений в поселке детский сад № 46 самый крупный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Детские сады Ремонтные работы

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