01 декабря 2023, 11:29

Более 340 здоровых детей родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости

Всемирный день борьбы со СПИД отмечается 1 декабря. В Минздраве Подмосковья рассказали, что с начала 2023 года в регионе родилось более 340 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Работа в этом направлении продолжается.

«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ - это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. Особенно это важно для женщин, которые планируют беременность», - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Современная терапия позволяет женщине с ВИЧ-инфекцией родить здорового ребенка. С начала года в Подмосковье на свет появились более 340 таких детей.

Все лечение предоставляется бесплатно. Сдать анализ на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре СПИД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение ВИЧ Медицина
01 декабря 2023, 11:56
Онлайн-конференция о строительстве ЖК пройдет в Минжилполитики Подмосковья
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
День открытых дверей пройдет в Минжилполитики Подмосковья 7 декабря. На нем жители смогут получить ответы на вопросы о строительстве жилых комплексов.

Как рассказали в министерстве, день открытых дверей пройдет онлайн в формате видеоконференции и телефонной связи. На встрече обсудят строительство жилых комплексов на территории Подмосковья.

Подать заявку на участие можно до 6 декабря по телефону 8 (498) 602-16-00, доб. 47928, 47929.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость
01 декабря 2023, 11:46
Жилищные инспекторы проверили газовое оборудование в домах Лобни
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Госжилинспекция проверила газовое оборудование в домах Лобни. При этом 73% жилых домов прошли проверку успешно, а в еще 27% выявили недоработки.

Специалисты уже практически устранили все недочеты. Так, управляющая компания отремонтировала крепления газопровода в доме № 1Б на улице Победы. Работники муниципального предприятия «Домовладение» покрасили трубы в доме № 20 на Мирной улице.

Напомним, с 1 января 2024 года обслуживанием газового оборудования в жилых домах региона займется «Мособлгаз». Предприятие раз в год будет проводить техническое обслуживание в соответствии с графиком, который опубликуют на сайте в конце декабря.

Кроме того, со следующего года в регионе появятся газовые участковые, в подчинении которых будут слесари. Узнать их можно будет по спецформе с логотипом «Мособлгаза» и удостоверению с QR-кодом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Газ
01 декабря 2023, 11:42
МЖД подготовила 180 локомотивов и машин для уборки снега и наледи
МЖД
Читайте нас в: Google Новости
На Московской железной дороге к зиме подготовили 180 машин и локомотивов. Для мониторинга ситуации работает собственная метеорологическая служба. Это позволят вовремя перебрасывать технику и людей в те районы, где ожидаются снегопады или ледяные дожди.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что МЖД располагает внушительным парком зимней техники. Это 82 снегоуборочные машины, 37 пневмообдувочных, 39 снегоочистительных. Для борьбы с обледенением подготовили 22 локомотива с вибропантографами. Это специальные устройства для очистки контактного провода. В готовности находится и система обогрева контактных проводов.

К зиме на МЖД создали запас топлива, угля и смазочных материалов, а также запчастей для поездов. Всех работников обеспечили теплой спецодеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда Снегопад
01 декабря 2023, 11:42
Инспекторы назвали топ округов Подмосковья по ремонту подъездов в прошедшие 2 недели
ГЖИ МО
Читайте нас в: Google Новости
С начала года Госжилинспекция Московской области приняла почти 13 тысяч подъездов после ремонта. За две недели в число лидеров по количеству обновленных объектов вошли четыре округа: Клин, Орехово-Зуево, Коломна и Пушкино.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина заявила, что за 14 дней жилищные инспекторы приняли еще 184 подъезда.

«Ремонт может быть не принят, а подъезд отправлен на пересдачу из-за недоработок. Но, надо признать, управляющие компании оперативно устраняют все замечания, самое распространенное из которых - отсутствие качественной уборки после проведенных работ», - подчеркнула Федина.

Например, работы успешно выполнили в доме на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Работу управляющей организации ООО «Северянка участок № 1» посчитали удовлетворительной после устранения замечаний, выявленных на первичном осмотре. Ремонт подъезда на улице Академика Королева в Хотькове приняли без замечаний с первого раза.

Хорошую оценку качества ремонтов получили подъезды в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Госжилинспекция Подмосковья

Новости по теме