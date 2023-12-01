Более 340 здоровых детей родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ - это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. Особенно это важно для женщин, которые планируют беременность», - рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Современная терапия позволяет женщине с ВИЧ-инфекцией родить здорового ребенка. С начала года в Подмосковье на свет появились более 340 таких детей.

Все лечение предоставляется бесплатно. Сдать анализ на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре СПИД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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