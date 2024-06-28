Более 33 тысяч школьников Подмосковья отпразднуют выпускные 28 и 29 июня

«В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более четырех тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов», - рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Выпускные начнутся с вручения аттестатов, а продолжатся в ресторанах, на теплоходах, в парках, на концертах и других развлекательных площадках.

Впереди у некоторых выпускников дни пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля. Можно будет улучшить результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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