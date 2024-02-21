Более 320 жителей аварийных домов переедут в новый дом на Гоголевской улице в Пушкино

Масленичная неделя стартует в Подмосковье 11 марта. Праздничные гуляния, конкурсы, концерты, хороводы, и конечно, блины ждут жителей региона до 17 марта.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, праздничные мероприятие запланированы во всех округах Подмосковья, в которых примут участие более 200 тысяч человек.

Так, в Щелковском парке культуры и отдыха жителей ждут увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов, а также все желающие смогут побегать в мешках, метнуть валенок, принять участие в народных играх по перетягиванию каната и, конечно, поесть горячих блинов.

В «Наташинском парке» Люберец пройдут народные гуляния. Гости смогут поучаствовать в народных играх и забавах: «Масленичный столб», «Бой подушками на бревне», «Плети косу», «Боулинг матрешками», «Фольклорный тир». А главным событием станет конкурс, в котором семейные пары будут соревноваться в выпекании блинов.

Праздничные программы также подготовили в парках, домах культуры, библиотеках городских округов Домодедово, Егорьевск, Истра, Клин, Королев, Красногорск, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Серпухов, Шаховская и других.

Все подробности о проведении праздничных мероприятий можно узнать на сайтах администраций городских округов, а также на их страницах в соцсетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.

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