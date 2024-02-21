Более 320 жителей аварийных домов переедут в новый дом на Гоголевской улице в Пушкино
Строительство дома на Гоголевской улице завершается в Пушкино. В новое здание заселятся более 320 человек — переселенцев из аварийного фонда.
«Строители завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется устройство прилегающей территории», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.
Ключи от новых квартир получит 121 семья. Напомним, в округе стартовала новая программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой расселят более 1,2 тысячи человек.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.
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