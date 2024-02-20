Более 320 волонтеров в Солнечногорске расскажут жителям о способах голосования на выборах президента

Акция «ИнформУИК» по информированию избирателей продлится до 7 марта. Отличить сотрудников участковых избирательных комиссий можно по удостоверениям, курткам и сумкам с официальной символикой.

«Обходчики будут легко узнаваемы: белые и синие куртки с символикой областной избирательной комиссии, на плече - сумка с символикой выборов. При себе у каждого члена участковой избирательной комиссии будет специальное удостоверение, которое они обязаны предъявлять», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44. Также в будни с 9:00 до 20:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 и в выходные с 10:00 до 14:00 работает телефон территориальной избирательной комиссии Солнечногорска: 8 (495) 994-00-75.

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