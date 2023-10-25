Более 32 миллиардов рублей потратили на модернизацию предприятий Подмосковья с начала года
Московская область продолжает проводить модернизацию предприятий. В прошлом году на эти цели было потрачено 22 миллиарда рублей, а в этом году сумма достигла отметки в 32 миллиарда рублей.
Промежуточные итоги модернизации предприятий Подмосковья говорят о заинтересованности всех сторон в данном процессе. Ответственные предприятия все чаще предпочитают устойчивое развитие культуре потребления. Запущенная в 2022 году программа модернизации предприятий всего за год смогла набрать популярность и привлечь внимание более 100 региональных предприятий.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что модернизация предприятий способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и положительно влияет на экологическую обстановку в регионе.
«По нашей статистике в настоящее время на территории региона модернизируется 137 предприятий, 108 из них оборудуются за собственные средства, на 29 объектов выделен государственный и региональный бюджет», - рассказал Фирсов.
Он добавил, что в ходе модернизации предприятий там меняют устаревшее оборудование, что позволяет снизить потребление энергии и уменьшить выбросы парниковых газов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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