Более 300 жителей Ленинского округа посетили форум «День соседей» в Развилке

Лекцию провели активисты Тимофей Азаров и Татьяна Беседина. Они рассказали про завершенные проекты и важные инициативы. На встречу также пришли представители Совета депутатов Ленинского округа, специалисты управляющих компаний, муниципального учреждения «Благоустройство». Перед занятием жители задали интересующие вопросы.

«За последние два месяца в Ленинском округе состоялись сотни дворовых собраний, на которых присутствовали тысячи жильцов многоквартирных домов. В ходе этих мероприятий активные жители обсуждали темы от жилищно-коммунальных услуг до здравоохранения. На форуме „День соседей“ собравшиеся обсудили проекты по улучшению городской среды, сделали свой выбор и проголосовали за объекты, которые будут реализованы в ближайшее время», - сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

Благодаря таким встречам удалось создать пешеходный путь до остановки «Храм» и к школе, отремонтировать дороги в поселениях Развилковское, «Зорька», садовом товариществе «Фронтовики» и дачном товариществе «Косогор».

Предстоит привести в порядок лесопарк Коробово, возвести пристрой к Молоковской школе на 237 мест, спроектировать школу на 285 мест в жилом комплексе «Ново-Молоково», отремонтировать Володарское шоссе, решить вопрос с дополнительными парковочными местами и созданием систем водоотведения и водоснабжения.

Результаты голосования опубликуют в домовых чатах Развилки.

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